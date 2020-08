Gamescom 2020 Digital : 38 jeux seront présents à l’Opening Night Live

Malgré la crise sanitaire mondiale, la Gamescom se tiendra bel et bien dans quelques jours sous une forme entièrement digitale. La désormais traditionnelle cérémonie d’ouverture qui aura lieu cette année le 27 août à 20h (et qui durera environ 2h) dévoile un peu plus d’informations par le biais de Geoff Keighley que l’on ne présente plus.

L’événement se déroulera en lieu clos, sans public, dans un studio basé à Los Angeles mais il vous sera possible de suivre toutes les annonces sur la chaine Youtube à cette adresse. Plusieurs titres sont déjà connu comme la présence de Call of Duty : Cold War, de nouveau gameplay pour Star Wars Squadrons, d’informations sur la saison 2 de Fall Guys Ultimate Knockout ou encore de la présentation du premier DLC de Doom Eternal.

Geoff Keigley a d’ailleurs tenu a rappelé que la plupart des jeux présentés durant l’Opening Night Live de cette Gamescom sont déjà connus du public et qu’il n’y aura pas que des nouveautés et autres World Premiere. Rendez-vous donc dans deux jours pour en savoir plus et comptez sur nous pour vous relayer tout ça.

A few things on #OpeningNightLive for Thursday:

– Show is LIVE from a studio in Los Angeles. We're being very careful, no live audience.

– Currently 38 games in the show from 18 different publishers.

– Expected run time: 2 hours.

More to share in coming days!

— Geoff Keighley 🔜 Opening Night Live (@geoffkeighley) August 23, 2020