La Gamescom 2020 digitale aura lieu du 27 au 30 août

Avec la situation actuelle, 2020 aura été une année noire pour les salons et conventions dans le monde entier. Néanmoins, les alternatives se sont multipliées, comme le Summer Game Fest, qui se déroule actuellement. La Gamescom, plus gros salon européen du jeu vidéo, avait annulé son édition physique pour préparer une version digitale. On connait désormais ses dates.

La cérémonie d’ouverture toujours maintenue

Les organisateurs nous donnent ainsi rendez-vous du 27 au 30 août 2020 pour une Gamescom digitale. Tout sera articulé autour du Gamescom Now, un hub de contenu qui centralisera toutes les annonces et actualités du salon. Il n’y aura donc rien de physique mais cet événement numérique sera l’occasion de proposer plusieurs nouveaux formats.

On nous évoque la toute première Gamescom Awesome Indies, une émission centrée sur les jeux indépendants, la Gamescom Daily Show, qui s’attardera sur les studios et proposera notamment des interviews ou encore la Gamescom Best of Show, un autre format inédite qui clôturera l’événement le 30 août avec un résumé des temps forts et la traditionnelle remise des prix.

En même temps, Geoff Keighley a annoncé que l’Opening Night Live, la cérémonie d’ouverture qu’il présente et organise, a été légèrement décalée. Elle n’est plus prévue le 24 mais le 27 août, bien qu’aucun horaire n’est donné. Cela sera l’occasion d’avoir plusieurs annonces de jeux et des trailers inédits pour un « spectacle spectaculaire » qui signera également la « grande finale » du Summer Game Fest.

Bien sûr, vous pourrez compter sur toute notre équipe à la rédaction d’ActuGaming pour vous proposer un suivi complet des annonces et un résumé des informations majeures. Cette période estivale s’annonce finalement plutôt riche.