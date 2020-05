Assassin’s Creed Valhalla : Toutes les infos résumées en vidéo

Bien que l’on savait qu’un nouvel épisode était en préparation, on ne s’attendait pas forcément à une révélation cette semaine. Pourtant, Ubisoft l’a fait et nous a officiellement annoncé Assassin’s Creed Valhalla, avec d’abord, un teasing original, puis une cinématique d’ouverture et le plein d’informations.

Histoire de tout vous centraliser, si jamais vous n’avez pas suivi ce qui s’est passé, on vous propose une vidéo qui résume absolument tout ce qui est tombé pendant la soirée. Période, héros, mécaniques de RPG, cela vous permettra d’être à la page. Sachez que le jeu est prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia pour la fin d’année 2020.