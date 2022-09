Hearthstone : Le Game Director Dean Ayala quitte Blizzard

Hearthstone : Heroes of Warcraft est toujours à flot, malgré les nombreuses critiques que l’on voit apparaître depuis de nombreuses années. En effet, la dernière extension du jeu de carte de Blizzard est sortie récemment (le 2 août pour être précis) et Blizzard n’est pas prêt d’abandonner son bébé de si tôt. Mais cet avenir, qu’il soit radieux ou pas, se fera sans Dean Ayala, désormais l’ancien Game Director d’Hearthstone.

After 11 years, I am leaving Blizzard.

Hearthstone is an incredible game. To have played even a small part in its creation is an honor I'll never forget. Thank you to all the players, and a special thank you to my fellow game creators. I am proud of all we built together. pic.twitter.com/zhc0PBuOke

— August Dean Ayala 💙 (@IksarHS) September 16, 2022