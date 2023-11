Hearthstone : Un trailer pour l’extension « Rixe en Terres Ingrates » et l’annonce d’un mode coop pour Battlegrounds

Un passage dans le Far West d’Azeroth

Rixe en Terres Ingrates (ou Shodown in the Badlands) est la dernière extension annoncée pour Hearthstone qui sortira le 14 novembre prochain. En raison de la découverte d’un filon d’azérite, la zone est le théâtre de rixes endiablés et des mystérieux héros vont tenter de remettre de l’ordre dans tout ça.

Au programme, nous aurons bien sûr une multitude de nouvelles cartes, chacune arborant des effets inédits liés au thème de l’extension. Parmi les nouveautés, deux mots-clés font leur apparition :

Bonne pioche : Les cartes dotées du mot-clé « Bonne pioche » ont un effet spécial pendant le tour où elles sont ajoutées à votre main.

Déterrer : Les cartes dotées du mot-clé « Déterrer » permettent d'obtenir des trésors de la mine d'azérite.

Ces cartes bénéficieront de synergies exclusives avec les « habitants louches », tandis que les « hors-la-loi héroïques » se verront dotés d’effets supplémentaires si votre deck ne contient aucune carte en double. En attendant la révélation complète de la liste, nous vous invitons à découvrir la cinématique officielle ci-dessus.

Des paquets de rattrapage pour les nouveaux joueur

Hearthstone existe depuis 2014 et il peut être intimidant de se lancer ou de reprendre après une longue pause. Pour pallier à ce problème, Blizzard introduira les paquets de rattrapage le 14 novembre prochain. Ces paquets contiendront de 5 à 50 cartes en fonction du pourcentage de cartes des extensions précédentes que vous avez déjà reçues en mode Standard.

Les premiers paquets disponibles permettront de vous préparer à l’extension Rixe en Terres Ingrates. Vous aurez ainsi des cartes issues d’anciennes extensions, mais toujours pertinentes dans la méta : Au cœur de la cité engloutie, Meurtre au château Nathria, La marche du roi-liche, La fête des légendes et TITANS. Nous vous renvoyons sur le site officiel pour des explications plus détaillées sur le contenu des cartes, leurs raretés…

En dehors des offres payantes liées à la future extension, il sera possible d’en obtenir gratuitement lors de la mise à jour 28.0, une récompense de connexion de 2 paquets de rattrapage sera offerte et un évènement vous permettra d’en obtenir 5 de plus.

De la coopération en duo en champs de bataille

La BlizzCon nous a aussi dévoilé une nouvelle fonctionnalité pour le très populaire mode « Champs de bataille » avec l’introduction prochaine des matchs en Duos. Ce nouveau mode de jeu vous permet de faire équipe avec un ami, de partager les mêmes points de vie et de vous échanger des cartes afin de vaincre vos adversaires. Ce mode ne sera déployé que l’année prochaine, mais il est tout de même possible de l’essayer si vous avez la chance d’être à San Francisco.