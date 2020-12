Game Awards : Devolver fera une apparition lors du pré-show

Devolver compte bien profiter des Game Awards pour faire parler de lui. L’éditeur participera donc au pré-show mais il ira plus loin que la simple diffusion d’un trailer.

Nina de Devolver bat Hideo Kojima et Josef Fares à elle toute seule

On assistera aux Devolver Digital 2021 Game of the Year Awards, une cérémonie consacrée aux meilleurs jeux de l’éditeur le plus indé qui sortiront l’année prochaine. Cinq titres sont présents sur l’image teaser : Shadow Warrior 3, Olija, Card Shark, Weird West et Boomerang X. Autre détail d’importance à noter sur cette image, le personnage Nina Struthers entourée de son équipe, signe que tout peut très vite partir comme le reste des présentations de cette société.

Le pré-show des Game Awards aura lieu cette semaine, dans la nuit du jeudi au vendredi 11 janvier, de 0h30 à 1h du matin. Vous pourrez suivre le tout en direct sur Youtube ou sur Twitch.