Un nouveau Future Games Show prévu demain à 21h

Après une première édition organisée le 13 juin dernier, le Future Games Show fera son grand retour dès demain, le vendredi 28 août, à 21h en France sur les comptes Facebook, Twitter, Youtube et Twitch de GamesRadar, l’hôte de l’événement.

50 jeux au programme

D’après le site américain, environ 50 jeux, allant du projet indépendant au AAA, seront montrés au cours de la conférence. Présenté par David Hayter et Debi Mae West, Solid Snake et Meryl dans la saga Metal Gear Solid, la présentation durera environ 1h30 et réunira entre autres les studios et éditeurs suivants :

2K

Activison

Awe Interactive

Daedalic Entertainment

Devolver Digital

Frontier Developments

General Interactive Co

Grindstone

Ice Water Games

Jaw Drop Games

Merge Games

Modus Games

PLAYISM

Raw Fury

Rocketship Park

SEGA

Square Enix

Stuck In Attic

Studio 369

Systemic Reaction

Team 17

TeamKill Media

The Binary Mill

Toplitz Productions

Ubisoft

Walkabout Games

Rappelons que, en plus du Future Games Show programmé demain, la conférence d’ouverture de la Gamescom débutera ce soir à 20h et que hier après-midi a eu lieu le tout premier AG French Direct, un événement dédié aux productions francophones. Si vous l’avez manqué, le replay de la présentation est disponible en cliquant ici !