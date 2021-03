Elden Ring ne se montrera pas au cours du potentiel Xbox Games Showcase de mars

Le week-end dernier, vous avez peut-être entendu dire que Microsoft se préparerait à organiser un Xbox Games Showcase le 23 mars prochain qui pourrait nous permettre d’en apprendre plus sur le très discret Elden Ring. Malheureusement, il semblerait que cette rumeur soit fausse.

Comme l’indique Aaron Greenberg sur son compte Twitter officiel, en réponse à un article du site DualShockers sur le sujet, « cela ne se produira pas. Il y a toujours des choses en préparation mais rien à venir prochainement qui concernerait des annonces de jeux ou de premières mondiales comme celle-ci. »

Des nouvelles du jeu plus tard cette année ?

Just to set expectations: this is not happening. There are always things we have in the works, but nothing coming soon that would feature game announcements or world premieres like this. https://t.co/nO868SCbpZ — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) February 28, 2021

Si la déclaration du directeur marketing de Xbox semble entériner définitivement la rumeur, cela ne veut pas dire pour autant que l’action-RPG de From Software ne donnera pas de nouvelles cette année. D’après Jason Schreier qui s’est également exprimé sur Twitter, « il existe des preuves solides indiquant que le jeu sera bientôt montré. » Une information rejoignant celle partagée par le journaliste de VentureBeat Jeff Grubb en décembre 2020.

I know lots of people are desperate for Elden Ring news. I don't know much about it (except that it's been delayed a bunch). But there is strong evidence floating around that the game will be shown relatively soon. It's not going to pull a Winds of Winter. Elden Ring has pages — Jason Schreier (@jasonschreier) February 28, 2021

Le journaliste de Bloomberg a aussi ajouté ceci en réponse à un internaute qui lui a demandé quelques précisions sur les propos tenus dans son premier tweet : « Je vais rester vague pour le moment parce que je ne veux causer d’ennuis à personne mais j’ai vu des preuves tangibles qu’Elden Ring existe et sera montré dans un avenir proche. Je ne sais pas quand. Des semaines, peut-être des mois. »

I’ll keep that vague at least for now because I don’t want to get anyone in trouble, but I have seen tangible evidence that Elden Ring exists and will be shown in the near future. No idea when – could be weeks could be months — Jason Schreier (@jasonschreier) February 28, 2021

Présenté comme étant « le titre le plus ambitieux de Miyazaki » en novembre 2020 par Phil Spencer, Elden Ring est toujours attendu au minimum sur PC, PlayStation 4 et Xbox One à une date indéterminée.