Funko Fusion veut se la jouer blockbuster hollywoodien dans sa bande-annonce centrée sur son histoire

La guerre des mondes

Car oui, Funko Fusion veut absolument justifier ce crossover unique et tout ce beau monde se réunira à cause des actions d’un certain Eddy, qui est en quelque sorte l’ennemi juré de Freddy Funko, l’une des icônes de la marque. Cet antagoniste va pouvoir jouer avec les esprits des personnages de la pop-culture pour les recruter dans son armée.

Il faudra donc la contrer en recrutant nos propres héros venus eux aussi d’univers différents. Cette nouvelle bande-annonce nous montre un peu plus d’images sur les différentes licences mises à l’honneur, dont quelques nouvelles comme le film Nope ou Five Nights at Freddy’s avec d’ailleurs l’acteur Kellen Goff, qui reprendra son rôle de Freddy Fazbear.

Funko Fusion sera disponible à partir du 13 septembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. En revanche, les versions PS4 et Nintendo Switch ne sortiront pas avant le 15 novembre. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu.