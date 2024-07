Funko Fusion se veut être bien plus qu’une simple copie des jeux LEGO, on a pu le voir en avant-première

Un univers fun et varié

S’il faudra attendre la fin de la période estivale pour poser pleinement nos mains dessus, Funko Fusion s’est dévoilé à nous au cours d’une présentation à la presse il y a quelques jours. L’occasion d’en voir un peu plus sur ses promesses, ses mécaniques de jeu, mais également la vision des développeurs de 10:10 Games. Après tout, détail qui a son importance : il s’agit d’un jeune studio récemment fondé par Jon Burton, ancien de TT Games (derrière les jeux LEGO) et qui regroupe d’autres anciens chevronnés de la licence à briques.

La comparaison est donc facile : un jeu d’action/aventure à l’esprit familial où l’on y retrouve des licences connues, allant de Jurassic World à Retour vers le Futur en passant par BattleStar Galatica et The Umbrella Academy. Sauf que mine de rien, l’action est tout de même plus marquée avec une mise en scène souvent explosive pour toujours capter l’attention des joueurs et joueuses.

Un gameplay dynamique ?

Certes, il emprunte quelques codes à la série LEGO, les briques et l’humour en moins (et donc, tout son charme ?). Mais Funko Fusion veut aussi se lorgner vers d’autres inspirations. Alternant entre exploration, affrontements et résolution d’énigmes, on y retrouve aussi quelques vibes de la série Ratchet & Clank, surtout quand il s’agit de zigouiller des adversaires à l’écran et d’enchaîner les phases de plateformes façon run’n’gun.

Et quand on ne bouge pas dans tous les sens ou qu’on ne martèle pas ses opposants, le titre nous propose quelques puzzles à résoudre. Cela passe par de la recherche d’objets à des énigmes environnementales en passant par des traditionnels circuits électriques à suivre et à réactiver pour débloquer un accès ou un objet utile à la progression.

Malgré toute la bonne volonté de proposer une aventure familiale, Funko Fusion ne nous avait pas particulièrement séduit lors des premières bandes annonces. Il faut dire qu’en dépit du charme des figurines, les voir se mouvoir en jeu n’a pas le même attrait. Et quand bien même le studio tente de jouer sur la mise en scène et la direction artistique pétillante, il manque ce petit quelque chose.

Un sentiment atténué après cette présentation presse puisque même si l’on attend d’en voir plus, découvrir de nouveaux niveaux et de nouveaux environnements a quelque peu renforcé notre envie de découvrir d’autres recoins. On garde tout de même quelques craintes sur le ressenti manette en main puisqu’on a parfois eu l’impression que les coups portés n’étaient que des coups d’estoc, sans réelle sensation. Un sentiment qui ne pourra être confirmé qu’une fois qu’on aura le titre complet en possession. La licence LEGO par exemple, avait ce petit quelque chose de particulièrement satisfaisant grâce à la destruction/reconstruction des briques.

Des licences fortes

A contrario, on reste très désireux de se plonger dans cet univers loufoque qui regroupe plus d’une vingtaine de licences parmi lesquelles figurent :

Jurassic World

The Thing

Masters of the Universe

The Umbrella Academy

Scott Pilgrim

Retour vers le Futur

Five Nights at Freddy’s

Child’s Play 2

Megan

Invincible

BattleStar Galactica

Xena

Hot Fuzz

Les Dents de la Mer

Voltron

Nope

Shaun of the Dead

On retrouve ainsi des mondes stylisés à l’instar de nos franchises favoris et de nombreuses Pop que l’on peut incarner. Cela permet au titre de régulièrement se renouveler en proposant des particularités à chacune de ces séries, tout en titillant les aficionados qui se régaleront devant ce délure de figurines. Mieux encore, on nous promet de nombreux secrets subtilement cachés ici et là.

Avec sa soixantaine de personnes jouables que l’on peut changer à tout moment repartis sur une vingtaine de licence, au moins sept mondes à découvrir et ses références culturelles, nul doute qu’il satisfera aussi bien les fans de Funko que les amoureux et amoureuses du genre. Précisons d’ailleurs que le titre est jouable en solo et jusqu’à quatre personnes en coopération. Et profitons-en pour noter la récente annonce d’un pack (gratuit) Team Fortress 2 sur Steam, rajoutons quelques personnages de la licence. Espérons d’ailleurs qu’avec une telle adaptation entre les mains, cela ne pousse pas le studio à (trop) tirer sur la carte des contenus additionnels payants au lancement.

Bref, avec Funko Fusion, le jeune studio 10:10 Games veut capitaliser sur son nom et ses nombreuses licences avec une aventure qui s’avère être plus ambitieuse qu’il n’y paraît. Si l’on émet quelques doutes quant à son intérêt pour les personnes hermétiques aux Funko et à son potentiel manque de sensations, il s’annonce tout de même comme un véritable petit bonbon pour les fans de la marque.