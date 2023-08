Forza Motorsport dévoile ses configurations PC recommandées et confirme le cross-play dès la sortie

On fait le point sur les 4 jeux Persona à venir en 2023 et au-delà (Persona 3 Remake, Phantom X…)

On fait le point sur les 4 jeux Persona à venir en 2023 et au-delà (Persona 3 Remake, Phantom X…)

La suite annulée d’Immortals Fenyx Rising devait s’inspirer de jeux comme Elden Ring et Zelda Wind Waker

La suite annulée d’Immortals Fenyx Rising devait s’inspirer de jeux comme Elden Ring et Zelda Wind Waker

The Invincible : Le jeu d’aventure et de science-fiction nous donne rendez-vous pour le mois de novembre

The Invincible : Le jeu d’aventure et de science-fiction nous donne rendez-vous pour le mois de novembre

Wonder Woman : Un premier concept-art du jeu aurait fuité et nous montrerait le jeu de Monolith Productions

Wonder Woman : Un premier concept-art du jeu aurait fuité et nous montrerait le jeu de Monolith Productions

Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections sortira le 17 novembre, nouveaux personnages, collectors et une VF en plus

Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections sortira le 17 novembre, nouveaux personnages, collectors et une VF en plus

Charles Martinet, voix iconique de Mario, ne doublera plus le personnage dans les futurs jeux

Charles Martinet, voix iconique de Mario, ne doublera plus le personnage dans les futurs jeux

Ghostrunner 2 sortira finalement le 26 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series

Ghostrunner 2 sortira finalement le 26 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series

Outcast A New Beginning : Un monde ouvert prometteur ? Gameplay, histoire… Tout savoir en vidéo

Outcast A New Beginning : Un monde ouvert prometteur ? Gameplay, histoire… Tout savoir en vidéo

Lies of P prend de l’avance en dévoilant déjà son trailer pour la Gamescom

Lies of P prend de l’avance en dévoilant déjà son trailer pour la Gamescom