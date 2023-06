Le prochain Forza Motorsport dévoile sa date de sortie en vidéo

Une date et un très joli trailer

Après pas moins de sept épisodes principaux, sans parler de spin-off, avec Forza Horizon et ses quatre excellentes suites, on peut affirmer sans risquer de se tromper que la franchise de Microsoft s’est très bien implantée dans le paysage des jeux de course automobile. Pourtant, Forza Motorsport 7 date déjà de l’an de grâce 2017, ce qui veut dire pas d’épisode principal pendant près de six ans. Qu’à cela ne tienne, le prochain volet prend date aujourd’hui.

C’est à l’occasion du Xbox Games Showcase que Forza Motorsport se décide enfin à nous délivrer sa date de sortie, fixée au 10 octobre prochain. La série est définitivement abonnée à la fin d’année. Avec cette information qui ravira les fans de la série, Microsoft en a profité pour diffuser un petit trailer, toujours aussi impressionnant visuellement, mais qui ne nous apprend finalement pas grand chose de neuf sur le jeu en lui-même.

C’est toutefois l’occasion de rappeler la proposition, plutôt enthousiasmante, de ce reboot. Au programme, un mode carrière qu’on nous annonce tout neuf, du multijoueur bien entendu, mais aussi et surtout plus de 500 bolides au compteur. De belles promesses, qu’il sera possible de découvrir, manette en main, d’ici la fin d’année. Rendez-vous le 10 octobre prochain en exclusivité sur PC et Xbox Series X|S, avec évidemment une parution Day One sur le Game Pass.