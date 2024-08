Forza Horizon 5 pourrait être annoncé sur PS5 dans les prochains jours, un gros jeu Xbox bientôt confirmé

Le prochain jeu Xbox sur PlayStation ?

Il faudra bien sûr prendre cette information avec des pincettes mais tout porte à croire que Xbox annoncera bientôt un jeu de son catalogue sur PlayStation. Et ce jeu pourrait être l’excellent Forza Horizon 5. La rumeur a été lancée sur les forums de ResetEra, où Shinobi602, un utilisateur connu dans le milieu et considéré comme très fiable, a réagi dans un post où la communauté essayait de deviner quel serait le prochain jeu Xbox à être porté sur PlayStation. Shinobi602 a simplement répondu « Que fais-tu la semaine prochaine ? », laissant sous-entendre une potentielle annonce pour la semaine de la Gamescom.

Cette réponse a suffi pour que éveiller des soupçons et les utilisateurs se sont demandés s’il s’agissait d’une sortie surprise, ce à quoi Shinobi602 a confirmé qu’il s’agirait d’une annonce et non d’une disponibilité immédiate. Très rapidement, eXtas1s, qui est cette fois-ci un insider qui a déjà fait fuiter plusieurs annonces Xbox (il avait visé juste pour les accessoires Starfield, l’arrivée d’une Xbox blanche et d’autres informations de la marque), a rajouté son grain de sel en postant un gif en référence au Cinco de Mayo, journée de commémoration au Mexique. Le rapprochement avec Forza Horizon 5 et ses paysages mexicains est vite fait.

D’autres bruits de couloir se sont ensuite regroupés, certains réconfortant le portage de Forza Horizon, d’autres plutôt en affirmant qu’une licence Xbox arriverait bien sur PlayStation sans confirmer qu’il s’agissait du jeu de voitures. Jez Corden explique quant à lui que cela ne serait pas Forza qui serait confirmé la semaine prochaine mais un autre jeu, bien que Forza Horizon 5 ne serait qu’une question de temps. Précisons tout de même que le journaliste de Windows Central s’est déjà trompé, ce qui laisse un doute sur sa fiabilité vis-à-vis de cette récente déclaration.

Une annonce plausible ?

A vrai dire, l’annonce de Forza Horizon 5 sur PlayStation est tout aussi logique que surprenante. Logique dans le sens où Xbox avait déjà affirmé vouloir lancer plus de jeux de son catalogue sur d’autres plateformes suite aux annonces de Sea of Thieves et autres titres. Ce qui surprend davantage, c’est d’y voir ici un Forza Horizon, licence emblématique de la marque, sachant que ce cinquième opus est considéré comme l’un des meilleurs jeux de la génération actuelle (vous l’aviez même nommé jeu de l’année 2021).

Cependant, trois ans après sa sortie, on imagine que le titre a déjà suffisamment prouvé sur la machine de Microsoft, et a sans doute atteint un certain plafond de verre. Dans tous les cas, on devrait bientôt être fixé puisque tout porte à croire que l’annonce sera faite la semaine prochaine, pendant la période de la Gamescom (sans doute au cours de la conférence d’ouverture du mardi). Rappelons que rien n’est encore officiel et qu’il faut prendre tout cela avec d’énormes princesses. On précise aussi que des rumeurs évoquaient d’autres licences, comme Indiana Jones ou Starfield. Reste donc à confirmer quel jeu et comment va évoluer la stratégie Xbox sur les exclusivités.