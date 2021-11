Forza Horizon 5 : Les premiers tests sont tombés, carton plein pour cet épisode

Microsoft compte bien frapper fort en cette fin d’année avec la sortie de deux exclusivités majeures : Halo Infinite et Forza Horizon 5. S’il faudra encore attendre un petit mois avant de retrouver le Master Chief, on peut déjà se préparer à parcourir le Mexique avec Forza Horizon 5, prévu pour la semaine prochaine, et qui vient tout juste de faire tomber son embargo.

La presse unanime

Les premiers tests de la presse sont tombés, et sans grande surprise, les avis sont dithyrambiques. Avec un score moyen de 91 sur Metacritic à l’heure où l’on écrit ces lignes, le jeu a droit à de vraies louanges et s’impose déjà comme l’un des meilleurs titres de cette année. Voici ce que certains de nos confrères en ont pensé, et c’est un plébiscite :

On en pense pas moins chez ActuGaming, mais il faudra encore patienter un tout petit peu afin de lire notre test, qui arrive au plus vite, le temps de bien parcourir tout ce que le jeu a à offrir.

Forza Horizon 5 est prévu pour le 9 novembre sur PC, Xbox One et Xbox Series, et sera directement compris dans le Xbox Game Pass.