Fortnite : Sauver le monde à moitié prix jusqu’au 18 janvier

Si vous ne le saviez pas, Fortnite n’est pas seulement un Battle Royale avec des revenus dantesques. En effet, un mode Campagne solo PvE jouable en coopération est aussi disponible sous le nom Sauver le monde et ce uniquement sur PC, Mac, PlayStation 4 et Xbox One, accessible depuis le menu du jeu. Cela tombe bien, le jeu est en promotion à moitié prix pendant encore quelques jours, profitez-en !

L’Histoire

Il s’agira de combattre d’étranges créatures dans un monde où 98% de la population a péri suite au passage d’une terrible tempête. A vous de jouer, seul ou à plusieurs jusqu’à 4 joueurs pour sauver les survivants et repousser les hordes de créatures. Un monde où vous pouvez construire, détruire, améliorer et trouver du butin.

2 versions au choix

Le site officiel précise que le jeu est disponible en version Pack de fondateur standard avec :

7 packs de lamas avec du butin de fondateur.

4 icônes de bannière dans le jeu.

Nous vous proposons d’accéder aux sites pour acheter cette version du jeu au prix de 19,99€ au lieu de 39,99€ :

Acheter sur PlayStation 4

Acheter sur Xbox One

Acheter sur PC/Mac

Vous pouvez également profiter du jeu en version Pack de fondateur spécial avec :

Un pack d’armes rares de démarrage.

Un pistolet de fondateur exclusif

Un pack de 8 héros de démarrage

33 packs de lama dont des packs de fondateur

50 emplacements en plus dans l’abri

10 icônes de bannière dans le jeu

10 bonus d’EXP pour vous et 10 bonus d’EXP à partager

Cette version du jeu est disponible au prix de 29,99€ au lieu de 59,99€ habituellement :

Acheter sur PlayStation 4

Acheter sur Xbox One

Acheter sur PC/Mac

L’occasion était toute trouvée pour vous annoncer que prochainement vous pourrez retrouver également des astuces pour bien démarrer dans Sauver le monde, ainsi que des news régulières. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos guides pour les défis du mode Battle Royale.