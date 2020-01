Fortnite se classe 1er des revenus d’achats intégrés en 2019

L’an dernier déjà, Fortnite se classait premier des revenus dus aux achats intégrés au sein des jeux free-to-play de par le monde. Le jeu d’Epic Games réitère l’exploit en 2019 malgré une baisse de tout de même 25% de ces mêmes revenus globaux. Analyse.

Une poule aux oeufs d’or

Comme chaque année, le site d’analyse SuperData a dévoilé ses rapports concernants les ventes de jeux vidéo de manière globale et plus particulièrement ceux disponibles en dématérialisé. Ainsi, l’analyste dévoile qu’en 2019, sur 5 dollars dépensés dans le tout-numérique, 4 le sont au sein des jeux en free-to-play. Une belle performance due notamment aux incroyables chiffres réalisés par les jeux mobiles et leurs 64,4 milliards de dollars de revenus.

Et dans ce monde incroyablement lucratif, un jeu sort son épingle du jeu pour la deuxième année consécutive : Fortnite. En effet, avec 1,8 milliard de dollars de revenus grâce aux achats in-game, le jeu d’Epic Games se classe 1er devant League of Legends (4ème avec 1,5 milliard), Candy Crush Saga (5ème avec 1,5 milliard) ou Pokemon GO! (6ème avec 1,4 milliard) par exemple.

Il faut tout de même nuancer cette performance en soulignant que par rapport à 2018, Fortnite réalise 600 millions de recettes en moins (2,4 milliards cette année-là) soit pas moins de 25% de baisse de revenus en un an. Mais l’analyse ne met pas cela sur le fait d’un essoufflement du phénomène mais plutôt sur une stabilisation des achats effectués par les joueurs après l’année « boum » du lancement de Fortnite.

Le site ajoute même sont que les résultats effectués par Fortnite sont dus au fait que le jeu est constamment mis à jour avec des nouveautés et engendre de l’argent grâce à la mise à disposition des passes de combat à chaque saison, mais aussi grâce à de nombreux partenariats avec d’autres figures de la pop culture comme Avengers, Star Wars ou encore Borderlands et Batman entre autres, rien qu’en 2019.

Ainsi, que l’on aime ou que l’on aime pas, Fortnite parvient à garder ses joueurs et arrive même à les faire se transformer en acheteurs pour accroitre son emprise sur eux. Bref, l’industrie du free-to-play a de beaux jours devant elle et elle compte bien le prouver.