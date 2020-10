Fortnite Saison 4 : toutes les nouveautés de la mise à jour v14.30

Après 3 semaines d’une pause bien méritée par les développeurs de Fortnite, il était grand temps d’accueillir la mise à jour v14.30. Annoncée tardivement sur les réseaux sociaux officiels lundi soir, celle-ci a débuté à 10h ce mardi, avec des promesses de nouveautés pour les joueurs.

Alors que l’événement d’Halloween ne devrait pas tarder à pointer le bout de son nez et qu’une compétition composée de 4 coupes en hommage à certains super-héros (notamment Daredevil) se tiendra dès le 14 octobre, que nous amène cette nouvelle itération de fichiers décryptés par les leakers ?

Un tour sur la balance

On commence notre rituel tour des plateformes avec le poids de cette mise à jour sur les différents support où est disponible Fortnite. On omettra volontairement iOS chez qui le jeu n’est pour l’heure plus disponible jusqu’au procès opposant Epic Games et Apple en mai prochain.

PC : 1,5 Go.

PS4 : 3,7 Go.

Xbox One : 3 Go.

Switch : 1 Go.

A noter que la maintenance a comme très souvent duré près d’une heure, avec un arrêt du matchmaking (création de parties en ligne) 30 min avant afin que les joueurs finissent leur partie à temps. Les créateurs de contenus ont par ailleurs reçu un mail expliquant en avance les principales nouveautés à venir dans cette mise à jour.

Frousse ensemble

La map est dans le thème Halloween maintenant ! pic.twitter.com/UITaPH6LV1 — LlamaLeaks | French Fortnite Leaker (@Llama_Leaks) October 13, 2020

D’ici 15 jours, Halloween occupera largement les esprits des jeunes enfants (et moins jeunes également). Pour l’occasion, Fortnite se met aux couleurs de la fête des fantômes en parant de nombreux bâtiments de décorations horrifiques et autres toiles d’araignées. De quoi espérer le retour du bus de combat aux couleurs d’Halloween ?

Galactus débarque

Alors que depuis le début de la saison la menace du gigantesque Galactus pèse sur les héros de l’île de Fortnite, on le voyait s’approcher de plus en plus au fil des jours grâce au grossissement d’une lueur dans le ciel. Avec cette nouvelle mise à jour, son arrivée se fait de plus en plus pressante car si vous regardez bien en zoomant dans votre fusil à lunette, vous remarquerez le sombre personnage qui n’a jamais été aussi près.

Son arrivée et son combat contre les héros Marvel devrait constituer une grande partie de l’événement de fin de saison avant l’arrivée d’une prochaine saison dont on ignore encore le thème.

Pour marquer encore plus le coup, l’onglet passe de combat a également été modifié pour montrer sur la carte l’arrivée d’un point rouge lumineux dans le ciel, signe de danger. De plus, son approche dérègle les machines à butin ce qui veut dire que les fusils à pompe de guerre notamment sont désormais plus efficaces à toutes les distances.

Le retour de plusieurs skins mythiques

Avec l’approche des fêtes d’Halloween, de nombreux skins mythiques devraient faire leur retour avec notamment le Skull Trooper en anglais et leurs variantes « OG ». Des variantes qui font également polémique en ce moment car tellement rares que de vastes arnaques se réalisent sur le net pour la vente de comptes, pourtant illégale.

Fortnite pourrait décider tout simplement d’offrir cette variante rare à tous les possesseurs du skin de base pour enrayer cette pratique, plus d’informations à venir étant donné que les skins en question ont été mis à jour dernièrement dans les fichiers du jeu.

Un nouveau mode de jeu : Rallye Royale

Dans les fichiers, un nouveau mode de jeu mettant en scène les véhicules a été ajouté. En voici la description : « Rallye Royale est un nouveau mode temporaire frénétique dans lequel la vitesse et la ruse vous mèneront à la victoire. Ramassez les tickets pour déverrouiller l’arrivée et atteignez-la rapidement pour ne pas finir dans le fossé. Rallye Royale sera disponible plus tard dans la semaine ». Nous n’avons pas plus d’informations ou d’images pour l’instant.

Les cosmétiques ajoutés

Comme à chaque mise à jour, de nombreux nouveaux objets cosmétiques (et donc ne conférant aucun avantage en jeu) ont été ajoutés dans les fichiers du jeu. Ils seront pour la plupart disponibles dans la boutique du jeu dans les prochains jours, et certains seront à remporter via des défis divers.

Nous pouvons avoir un aperçu de ces cosmétiques notamment grâce à un leaker français @Llama_Leaks sur Twitter.

Les nouvelles tenues ajoutées

Voici le visuel des nouvelles tenues ajoutées dans les fichiers du jeu. Ces skins, souvent prisés des joueurs, sont pour cette mise à jour les suivants :

Nouveaux skins en français de la 14.30 ! #Fortnite pic.twitter.com/bBAROxcqPv — LlamaLeaks | French Fortnite Leaker (@Llama_Leaks) October 13, 2020

Les nouvelles pioches (outils de collecte)

Nouvelles pioches en français de la 14.30 ! #Fortnite pic.twitter.com/DmfPnuVd0n — LlamaLeaks | French Fortnite Leaker (@Llama_Leaks) October 13, 2020

Les nouveaux accessoires de dos

Nouveaux sacs en français de la 14.30 ! #Fortnite pic.twitter.com/iBSmnBSxpa — LlamaLeaks | French Fortnite Leaker (@Llama_Leaks) October 13, 2020

Les nouvelles variantes

Nouvelles variantes en français de la maj 14.30 ! #Fortnite pic.twitter.com/4Cuegn3XpA — LlamaLeaks | French Fortnite Leaker (@Llama_Leaks) October 13, 2020

Les nouveaux planeurs

Nouveaux planeurs en français de la 14.30 ! #Fortnite pic.twitter.com/95SUom8ilp — LlamaLeaks | French Fortnite Leaker (@Llama_Leaks) October 13, 2020

Les nouveaux revêtements

Nouveaux camouflages en français de la 14.30 ! #Fortnite pic.twitter.com/wwOSXa2PsJ — LlamaLeaks | French Fortnite Leaker (@Llama_Leaks) October 13, 2020

Et enfin, en bref

Un magasin de farces et attrapes prend place à Holly Hedges mais est toujours en cours de construction.

La suite des défis cachés liés aux gnomes est en place avec la possibilité d’engranger pas mal d’EXP.