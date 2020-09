Fortnite Saison 4 : déjà du nouveau sur la carte du Battle Royale

Alors que la saison 4 du chapitre 2 de Fortnite n’a débuté qu’il y a quelques jours, des changements ont déjà eu lieu sur la carte. De quoi promettre une saison active avec de multiples évolutions sur les lieux et divers événements à prévoir. Faisons le tour du propriétaire.

Un camion sorti de nulle part

C’est le cas de le dire. Un nouveau lieu notable est apparu sur la carte : Camion de transport Trask. Ce semi-remorque se trouve sur un morceau d’autoroute comme arraché de son milieu naturel et ayant atterrit au beau milieu de la carte, juste au nord du Fief de Fatalis, presque au niveau du Phare de Lockie (case C1).

Mais ce n’est pas le plus curieux. Ce camion noir-violet semble appartenir donc à l’entreprise de Bolivar Trask, l’un des principaux ennemi des X-Men dans l’univers Marvel, ayant créé les Sentinelles, ces robots roses et violets que l’on peut trouver au Cimetière des sentinelles (voir image illustrant cet article).

Et il ne faut pas oublier que plusieurs X-Men sont présents cette saison avec notamment Tornade et Wolverine. Par ailleurs, on retrouvera aussi une des « mauvais mutants » en la présence de Mystique. Alors que fait ce camion de Trask sur la carte du Battle Royale ? A-t’il été « aspiré » par Thor par erreur quand il appela les héros et anti-héros pour l’aider ? Ou est-ce- grâce aux failles découvertes près du lieu d’atterrissage du camion ?

Par ici mon chien

Le deuxième lieu à avoir fait son apparition via des failles est le Manoir d’Ant-Man, autre héros de l’univers Marvel. A proximité de Holly Hedge, vous retrouverez cette plateforme où vous vous sentirez aussi petit.e qu’une fourmi. Niche géante, herbe immense et autres balles de tennis rebondissantes cachent plusieurs coffres (croisée des cases B4-B5-C4-C5)

Hommage à la panthère

Hasard du calendrier, un monument intitulé Règne de la panthère a fait son apparition dans le jeu seulement quelques jours après l’annonce du décès de l’acteur ayant incarné Black Panther au cinéma, Chadwick Boseman. Il s’agira d’une magnifique statue de panthère sur laquelle vous pouvez monter et qui renferme un coffre dans sa gueule (case E7)

Le musée de la montagne

Pour l’heure, seuls 4 nouveaux lieux sont prévus dans les fichiers du jeu. Le dernier d’entre eux a débarqué dans le jeu le dimanche 6 septembre au matin. Intitulé La Collection, il se situe proche du Mont H7, au sud-est de l’île (en bas à gauche de la case H6). Il contient plusieurs objets dont notamment un gouvernail, un oeuf, un nain de jardin, mais aussi un coffre, renfermés dans des boites en verre empilées.

Energies renouvelables

Depuis le début de la saison, de mystérieuses balises panneaux-solaires sont postées en cercle dans le nord-est de la carte, entre Steamy Stacks et L’Autorité, avec un point central pointant au niveau du Verger de Frenzy Farm. Que va t’il se passer ? Les leakers ont trouvé dans les fichiers du jeu un nouveau lieu notable nommé La Sphère (nom provisoire) qui s’allumerait très prochainement. Serait-ce pour se protéger de l’arrivée de Galactus prochainement ?

Sachez par ailleurs que Thor est devenu en quelque sorte le Héraut de Galactus cette saison en ayant prévenu la population de l’île de Fortnite de l’arrivée imminente du dévoreur de mondes. De plus, le premier Héraut connu de l’Histoire de Galactus, le Surfer d’Argent, a fait son apparition cette nuit dans la boutique du jeu. Coïncidence ?

En tout cas, il faut savoir que ces 15 étranges panneaux solaires signés Stark Industries (donc liés à Iron Man) se sont allumés samedi 29 août et libèrent désormais beaucoup d’énergie en direction du ciel, en modelant un semblant de bouclier.

Depuis quelques heures, nous pouvons également entendre du bruit en pénétrant dans le périmètre de ce bouclier où le son se fait plus étouffé. Par ailleurs, vous pouvez aussi visiter l’atelier de Tony Stark là où se trouvait le chalet de Noël proche du centre de l’île.

Le roi du trampoline

Petite anecdote pour terminer. Sachez que si vous vous rendez au Cimetière des sentinelles proche de l’Autorité et que vous parvenez à sauter sur le point rouge situé au centre de la main d’une des sentinelles, vous parcourrez un parcours semi-automatique dans les airs entre tous les points des mains des robots désactivés. De quoi en plus débloquer une carte à remplir…

Si vous êtes avides de news et guides sur cette nouvelle saison de Fortnite, n’hésitez pas à suivre nos guides et notre actualité.