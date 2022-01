Fortnite revient sur iOS, mais grâce au cloud de Nvidia GeForce Now

L’année 2021 de l’industrie vidéoludique aura été marquée par le procès entre Epic Games et Apple, avec Fortnite au centre du conflit (qui allait ensuite bien plus loin que le jeu). Aujourd’hui, Fortnite n’est pas encore revenu sur l’App Store, mais celles et ceux qui veulent absolument y jouer sur leur smartphone Apple pourront bientôt le faire grâce à Nvidia GeForce Now.

Epic Games passe par le cloud pour se frayer un chemin

Nvidia nous informe aujourd’hui que Fortnite va intégrer le programme GeForce Now dès la semaine prochaine, du moins le temps d’une bêta fermée. Le jeu sera alors accessible via ce service sur Android et sur Safari sur iOS. Il est déjà possible de s’inscrire à cette bêta, qui va déterminer les besoins de serveurs pour garantir la meilleure expérience utilisateur lors du vrai lancement.

La situation a de quoi faire sourire, étant donné que cela marque le retour du jeu sur la plateforme d’Apple en contournant le store de ce dernier, ce qui était l’un des objectifs d’Epic Games. Reste à voir comment tout cela va se mettre en place dès la semaine prochaine.

De plus, cette semaine, de nouveaux titres arriveront dans le programme GeForce Now, à savoir :