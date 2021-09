Procès Epic vs Apple : Une petite victoire pour les développeurs, mais Epic fait appel

Le procès entre Apple et Epic Games a fait les gros titres durant plusieurs semaines, mettant en avant des dossiers de l’industrie qui ont permis de dévoiler de nombreux secrets de l’industrie, même quand ceux-ci ne concernaient pas directement les deux entités en guerre. Un premier verdict pour cette affaire est enfin tombé il y a quelques jours, comme rapporté par Ars Technica, et on peut dire qu’aucun des deux n’en ressort vraiment gagnant.

Une petite défaite aux allures de victoire pour Apple

A première vue, on pourrait presque croire qu’il s’agit d’une victoire pour Epic Games. Dorénavant, les développeurs auront tout le loisir de communiquer au sein de leur application l’existence d’autres moyens de de paiement, autrement que sur l’App Store. En somme, si un développeur le souhaite, il pourra informer les utilisateurs qu’il est possible d’effectuer des achats sur des canaux externes, et de contourner ainsi la politique tarifaire d’Apple qui peut aller jusqu’à 30% de commission.

C’était l’un des enjeux principaux de ce procès, et on pourrait alors penser que Epic Games a obtenu gain de cause. Ce qui n’est pas tout à fait vrai, car c’est finalement Apple qui est le plus « content » de ce verdict, qui évite bien d’autres condamnations voulues par Epic Games.

Car Epic Games, et surtout Tim Sweeney, PDG de l’entreprise, souhaitait avant tout que la commission des 30% soit définitivement baissée, tout en prouvant que Apple avait un monopole sur le marché, voulant ainsi la création d’autres store sur les appareils Apple (dont l’Epic Games Store donc). Ce qu’il n’a pas du tout obtenu, puisque le verdict ne fait aucunement mention d’un monopole pour Apple, mais simplement d’un rapprochement vers ce qui pourrait amener à de l’antitrust, de l’anti-compétitivité.

Just in — Epic Games has formally appealed the Friday ruling ⁦@TimSweeneyEpic⁩ vs Apple pic.twitter.com/Yz47CmAZds — Patrick McGee (@PatrickMcGee_) September 12, 2021

Et si c’est bien Apple qui doit désormais se plier à des mesures en mettant en place des systèmes allouant aux développeurs (d’applications en général, pas juste pour des jeux vidéo) d’informer les utilisateurs de moyens de paiement alternatifs, c’est bien Epic Games qui a fait appel suite à cette décision de justice.

Pour ce qui est de Fortnite, le retour n’est toujours pas programmé pour l’App Store, alors que le jeu vient tout juste de lancer la saison 8 de son chapitre 2.