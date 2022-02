Fortnite ne sera pas disponible sur Steam Deck d’après le PDG d’Epic Games

Ce devait être un échange « intime » sur les réseaux sociaux entre un internaute et le PDG d’Epic Games qui répond volontiers aux interrogations des twittos. Mais l’annonce de la non-disponibilité de Fortnite sur la prochaine console de Valve, Steam Deck, a jeté un froid parmi les joueurs qui comptaient posséder un appareil supplémentaire pour castagner du skin Spider-Man avec une pioche qui brille.

Tim a triché

Fortnite no, but there's a big effort underway to maximize Easy Anti Cheat compatibility with Steam Deck. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) February 7, 2022

Dans ce long échange avec diverses personnalités, Tim Sweeney a tenu a préciser que le jeu phare d’Epic Games serait bel et bien indisponible (du moins à date) sur la prochaine console de Valve, Steam Deck, ce qui semblerait être à cause d’une incompatibilité entre le système Linux faisant tourner le système et le logiciel d’anti-triche Easy Anti-Cheat utilisé par Epic Games pour sécuriser son jeu fétiche, alors même que ce même logiciel subira bel et bien une mise à jour en ce sens prochainement.

Ayant lui-même félicité Valve d’avoir créé un support permettant l’installation de n’importe quel logiciel tel un PC à l’annonce de la console (et donc de l’Epic Games Store), le PDG d’Epic Games précise que cela demanderait trop d’effort, sans réels résultats, pour sécuriser le système du fait de la trop grande liberté et donc possibilité de contournements que cela induit, allant donc à contrecourrant de ce qu’il déclarait il y a plusieurs mois. Plus tard, il a déclaré ceci : « Nous ne sommes pas convaincus que nous serions en mesure de lutter contre la triche à grande échelle dans un large éventail de configurations de noyau, y compris des configurations personnalisées ».

Nul ne sait si les efforts seront faits pour finalement proposer Fortnite sur Steam Deck, mais une chose est sûre, Tim Sweeney ne perd pas le nord puisque dans la même conversation, celui-ci a rétorqué qu’il « adorererait proposer Fortnite sur Steam mais adorerait beaucoup moins payer 20 à 30% de commissions sur les achats intégrés ». Une manière déguisée de forcer Valve à une entorse au règlement ? Quand le spectre d’Apple traine dans les parages…