Décidément, le jeu à succès d’Epic Games est inarrêtable en ce qui concerne les partenariats. En effet, nous venons d’apprendre qu’un crossover entre League of Legends et Fortnite aura lieu dès demain, à l’occasion de la sortie de la série animée Arcane sur Netflix.

Jinx fait une entrée fracassante sur l’île

Ainsi, Jinx, le personnage emblématique du titre de Riot Games et de la prochaine série animée Arcane, arrivera dès demain vendredi 05 novembre 2021 dans la boutique d’objets de Fortnite.

De ce fait, il sera possible d’acquérir sa tenue à l’effigie de la série Netflix en échange de précieux V-Bucks. De plus, l’accessoire de dos Singe automate de Jinx, la pioche Broyeur Bang-Bang, et la musique Playground seront également présents dans la boutique d’objets de Fortnite.

À savoir que, les joueurs et les joueuses qui achèteront le pack Jinx d’Arcane qui regroupe tous ces objets cosmétiques, recevront en bonus l’aérosol Jinx était ici, ainsi que les écrans de chargement Semer le chaos et Pan.

Pour rappel, la première partie de la série animée de Netflix, Arcane, sortira le 07 novembre prochain, et la partie deux le 21 novembre.