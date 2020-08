Fortnite lance la #FreeFortnite Cup ce dimanche pour défier Apple

La guerre entre Apple et Fortnite continue ! Rappelez-vous, il y a une semaine, Apple supprimait le célèbre battle royal de l’App Store pour violation des consignes en introduisant un système de paiement alternatif dans le jeu. Pour riposter, Epic Games a lancé un événement spécial, la #FreeFortnite Cup.

L’union des joueurs contre la Pomme

Suite à une modification du système de paiement pour les microtransactions « in-game », l’application mobile Fortnite a été purement et simplement supprimée du Play Store de Google et de l’App Store d’Apple. Mais si le jeu reste accessible pour les joueurs sur Android via l’Epic Games Launcher ou le Galaxy Store, il ne l’est plus pour les joueurs sous iOS.

Pour rendre hommage et dire au revoir à ses joueurs bientôt disparus, Epic Games a donc organisé la #FreeFortnite Cup, qui se déroulera ce dimanche 23 août. Il s’agira du dernier tournoi réunissant tous les joueurs, toutes plateformes confondues. La #FreeFortnite Cup se déroulera via le salon « Compétition » où, pendant quatre heures, les joueurs pourront accumuler les points pour ensuite obtenir des récompenses spéciales bourrées d’humour. Car vous vous en doutez, ces récompenses parodient Apple.

Pleins de cadeaux à croquer

Les joueurs obtiendront un point dès qu’ils parviennent à survivre trois minutes ou qu’ils éliminent un adversaire, et le vainqueur du match remportera dix points. Ils auront un total de 12 parties pour se surpasser et remporter de superbes récompenses.

Avec 10 points, ils remporteront le « Trognon grognon », un skin qui reprend le Big Brother à tête de pomme mis en scène dans la vidéo ci-dessus. Mais ce n’est pas tout, car les 20 000 meilleurs joueurs obtiendront une vraie casquette portant l’emblème « Free Fortnite ». Enfin, 1 200 plateformes de jeu vidéo (téléphones, consoles, PC) seront offerts aux 1 200 meilleurs joueurs. « Bien que vous ne puissiez plus jouer sur iOS, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’autre moyen de jouer à Fortnite disponible », ajoutent-ils.

La guerre semble définitivement déclarée. Reste à savoir qui va l’emporter entre la pomme et le lama.