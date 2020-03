La chaise en or de Midas a disparu dans Fortnite

Vous le savez, la saison 2 de Fortnite est portée sur les agents secrets et le matériau ultime, l’or. Or, depuis la mise à jour v12.10, un élément central de la décoration de L’Agence a disparu : la chaise en or du chef Midas. Mais vous allez voir qu’elle ne s’est pas beaucoup éloignée pour autant.

Une virée en bateau

Car oui, il vous suffira de scruter les environs de L’Agence pour remarquer la présence de cette fameuse chaise en or sur une barque au sud-ouest de L’Agence, accostée sur la berge. Elle n’a cependant pas encore été débarquée par ceux qui l’ont dérobée au chef Midas.

Mais alors, pourquoi cette chaise a-t’elle été volée ? Est-ce-que cela va déclencher la guerre des factions à venir ? Sans aucun doute, son périple ne fait que commencer puisqu’une voiture étrange se cache derrière des buissons juste à côté.

En tout cas, force est de constater qu’Epic Games a probablement compris les retours des joueurs concernant les secrets et les mises à jour. En effet, ces dernières semblent vouloir prendre un chemin beaucoup plus régulier que lors de la saison 1 du chapitre 2 et ces premiers indices semblent indiquer une mise en place progressive des premiers secrets de cette saison 2 en or.

En attendant d’autres secrets dans les jours à venir, n’hésitez pas à consulter tous nos guides sur cette nouvelle saison.