Fortnite : Dead Space débarque dans le jeu avec un skin à l’image d’Isaac Clarke

Les collaborations s’enchaînent dans Fortnite et ne se ressemblent pas. Après avoir accueilli Geralt ou encore Deku du manga My Hero Academia, le jeu d’Epic Games s’apprête à mettre en avant un héros sur le retour : Isaac Clarke. Juste avant la sortie très attendue du remake de Dead Space, le héros à la combinaison fait son entrée sur le champ de bataille avec un skin qui lui est dédié et quelques accessoires en bonus.

Isaac vient s’échauffer avant de repartir sur l’USG Ishimura

Voir le protagoniste de Dead Space débarquer dans Fortnite n’est pas vraiment une surprise. En plus du timing idéal de cette collaboration, des rumeurs très insistantes avaient déjà mis la puce à l’oreille quant à l’arrivée de ce skin en jeu.

Le pack de quêtes Transmissions étranges, qui est donc lié à la licence Dead Space, est d’ores et déjà disponible sur Fortnite en échange de 11,99 €. Pour ce prix, vous pourrez débloquer la tenue d’Isaac Clarke ainsi que l’accès à quelques quêtes supplémentaires qui vous permettront de remporter les objets suivants :

L’accessoire de dos RIG

L’accessoire de dos USG Ishimura

La pioche Cutter plasma

Pour rappel, Dead Space Remake sortira le 27 janvier 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.