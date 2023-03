Fortnite Chapitre 4 Saison 2 : Voici le trailer cinématique de la saison MEGA

Vendredi 10 mars. Le jour du lancement de la Saison 2 du Chapitre 4 de Fortnite est arrivé et avec lui, un tout nouveau trailer cinématique commençant à nous narrer les événements auxquels s’attendre pour cette nouvelle saison intitulée MEGA. Après plusieurs jours de teasing et la présentation d’un tout nouveau lieu urbain, MEGA City, dans une vidéo d’introduction, place aux nouveautés et cela commence par cette vidéo d’une durée d’1min08 publiée sur YouTube dans la nuit dès 4h du matin. Nous vous proposons de la revoir ci-dessous pour en savoir plus sur cette nouvelle saison.

Prêts pour une virée ?

Dans cette vidéo, nous apercevons deux groupes rivaux qui découvrent MEGA City à moto pour certains, tandis que d’autres rident sur des rails colorés pour traverser la ville qui apparaît via des failles sur la carte. L’occasion de découvrir de nouvelles techniques d’attaques comme ces sortes de tentacules présents sur le devant de la combinaison d’un des personnages, mais aussi des doubles-lames etc. L’occasion également d’avoir un premier aperçu des personnages de cette saison, dont notamment Eren Jäger de L’Attaque des Titans, et d’autres déjà aperçus lors de courts teasers cette semaine.

Restez connectés pour découvrir les toutes dernières actualités sur la nouvelle saison tout au long de la journée et notamment le trailer de de lancement dès 8h, et pensez à utiliser le code créateur ACTUGAMING pour vos achats en boutique ou pour le passe de combat. Merci à vous pour votre soutien !