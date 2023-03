Accueil > Actualités > Fortnite Chapitre 4 Saison 2 : Découvrez le teaser de la saison MEGA au look futuriste et avec un partenariat attendu

Il y a près de 3 mois se lançait le Chapitre 4 de Fortnite et avec lui son lot de nouveautés : nouvelle île aux contours inédits, nouveau moteur Unreal Engine 5.1 et autres nouveaux mouvements. Après une saison qui n’aura pas fait beaucoup parlé d’elle, Epic Games a décidé de mettre les bouchées doubles pour promouvoir le lancement de la nouvelle saison du Battle Royale prévue pour ce 10 mars.

En effet, Fortnite MEGA, de son petit nom, se voit teasée à maintes reprises par l’éditeur avec la publication ces derniers jours sur les réseaux d’une partie du passe de combat, des nouvelles armes mais aussi sur un nouveau lieu véritablement urbain et surtout très éclairé qui vient d’être un peu plus dévoilé lors d’une vidéo d’introduction à cette nouvelle saison.

Faites tonner la foudre

Sur cette vidéo, on peut notamment apercevoir une ville néofuturiste aux allures de Tokyo, avec en toile de fond des motos et une appétence pour les néons et les éclairs. De quoi donner l’eau à la bouche d’autant plus avec l’annonce du partenariat avec le manga L’Attaque des Titans, reconnaissable sur le teaser dévoilé plus haut.

Le lancement de la Saison 2 du Chapitre 4 de Fortnite est donc prévu pour ce vendredi 10 mars après la maintenance qui débutera à 8h. Comme d’habitude, il devrait y avoir de nombreux changements sur la carte mais également de nouveaux cosmétiques à découvrir. Nous vous ferons découvrir tout cela sur le site dans la journée du 10 mars.

En attendant, pensez à activer le code créateur ACTUGAMING dans la boutique pour nous soutenir lorsque vous achèterez le passe de combat. Merci à vous !