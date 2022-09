Fortnite : Aya Nakamura débarque dans Fortnite avec un spectacle interactif

En plus d’inviter des personnages issus d’œuvres cultes de la pop culture au sein de son champ de bataille en perpétuelle évolution, mais Fortnite met aussi en avant des artistes contemporains avec la mise en place de concerts événements. On nous avait promis que Aya Nakumura, l’interprète multirécompensée derrière des titres comme « Djadja » ou « Pookie » aurait droit à son propre concert au sein du jeu d’Epic Games, et on sait enfin quand celui-ci aura lieu.

Comment et quand regarder le concert d’Aya Nakamura dans Fortnite ?

Ce concert s’inscrira dans l’événement Onde Sonore, qui est une série de spectacles musicaux ayant lieu dans Fortnite. Le concert d’Aya Nakamura sera diffusé à partir du jeudi 6 octobre 2022 à 18h et se reproduira en boucle jusqu’au dimanche 9 octobre à 18h.

Il prendra place sur une île spéciale et coloré, à laquelle on pourra accéder dès le 6 octobre en allant sur l’onglet « Onde Sonore : Aya Nakamura » en jeu, ou en rentant le code d’île suivant : 3500-0540-0065.

Si vous assistez à ce concert, vous recevrez de l’EXP, mais aussi un écran de chargement et l’aérosol Série Onde Sonore – Aya Nakamura. L’emote Copines sera aussi accessible dans la boutique d’objets après le concert.

