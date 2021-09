Fortnite : Aya Nakamura aura aussi droit à son concert en jeu

Si jusqu’ici Epic Games avait réservé ses concerts virtuels sur Fortnite à des artistes immensément célèbres partout dans le monde comme Ariana Grande, l’éditeur a conclu un accord avec cinq artistes à la portée un peu moins internationale, mais qui comptent tout de même des communautés importantes à travers le globe. Et l’une de ces stars n’est autre que la chanteuse Aya Nakamura.

Djadja dans Fortnite, c’est bientôt

C’est Le Figaro qui nous apprend la nouvelle, via un communiqué de Warner Music France qui annonce le partenariat entre le groupe et Epic Games :

« Il s’agira de la première artiste française à proposer une expérience interactive de ce type dans Fortnite […] Le gaming fait partie des nombreux axes de diversification et de développement sur lesquels Warner Music France travaille activement afin d’offrir à ses artistes un accompagnement toujours plus innovant. »

Le fait qu’Aya Nakamura ait été choisie en France n’est finalement pas si étonnant. L’artiste est de plus en plus reconnue à l’international et à récemment fait la couverture du magazine Forbes en France, qui la désigne comme étant l’artiste francophone de l’année 2021. Nul doute que son passage dans Fortnite lui assurera une renommée encore plus importante.

Aya Nakamura n’est donc pas la seule à avoir droit à ce traitement, puisque l’on retrouve également Mohamed Hakami (Egypte), Tones And I (Australie), Emicida (Brésil) et Gen Hoshino (Japon). On ne sait pas encore quand ces cinq artistes se produiront dans Fortnite, mais une chose est sûre, ce genre de pratique semble de plus en plus se démocratiser et devrait se multiplier à l’avenir. Reste aussi à voir si ces artistes auront droit à leur propre skin en jeu.