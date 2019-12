Ultime niveau de Star Wars Jedi Fallen Order, la Forteresse Inquisitorius fait office de niveau supplémentaire, avec une conclusion de l’histoire et des boss. Attention aux spoilers si vous n’y êtes pas !

Est-ce qu’il y a des objets à ramasser sur Forteresse Inquisitorius ?

Oui, et non. En fait, le chapitre est très linéaire et ne prête pas trop à l’exploration. Mais si vous vous demandez s’il y a des coffres dans la Forteresse Inquisitorius, est-ce qu’il y a des objets ou échos de force à trouver dans le dernier niveau du jeu, c’est non.

Cependant, il y a tout de même 8 données à scanner, réparties en deux volets. Deux entre elles sont automatiquement obtenues dans l’histoire, les autres se trouvent assez facilement. On vous les liste.

Forteresse Inquisitorius

1. Forteresse Inquisitorius

Description : Une forteresse sous-marine lourdement armée, dissimulée dans les eaux noires du monde ténébreux de Nur. La forteresse sert de siège central aux Inquisiteurs impériaux, qui exécutent l’impitoyable croisade de l’Empereur contre l’Ordre Jedi aux quatre coins de la galaxie. Pour maintenir une image publique de paix et de sécurité, l’existence de la forteresse est délibérément cachée aux habitants de l’Empire, mais des rumeurs circulent sur un « site sombre » où les utilisateurs de la Force seraient éliminées… voire pire.

Zone : Se débloque automatiquement au cours de l’histoire

3. Dojo Impérial

Description : La salle d’entraînement de l’Inquisitorius, où les Inquisiteurs et les Purge Troopers perfectionnent leur art mortel. Suivant une doctrine sans pitié, les sinistres agents de l’Empire se préparent pour leur mission. L’entraînement dispensé ici, basé sur la peur, les ténèbres et la violence, est totalement opposé à celui qui était dispensé dans le Temple Jedi de Coruscant.

Zone : Forteresse intérieure

Emplacement : Après le point de méditation, lorsque vous entrez dans une sorte d’arène. C’est au début de la zone sur votre gauche, il faudra être hors de combat.

4. Chambre d’interrogatoire

Description : La chambre d’interrogatoire centrale de la forteresse est une salle de tortue dans laquelle les Jedi et autres individus sensibles à la Force sont soumis à un processus d’asservissement, visant à les transformer en Inquisiteurs. Sous l’ordre direct de l’Empereur Palpatine, ce complexe a été conçu pour briser physiquement et psychologiquement les prisonniers afin qu’ils adhèrent à la doctrine de l’Inquisitorius. C’est ici que les Jedi meurent et que naissent les Inquisiteurs.

Zone : Sanctuaire des Inquisiteurs

Emplacement : Après le second pont à enclencher, sur le terminal à droite.

Systèmes de sécurité

1. Portes Laser

Description : Les portes laser des cellules de l’Inquisitorius jouent un grand rôle dans les protocoles de sécurité de la forteresse. Ces barrières ont été conçues pour une détention sans faille de tous les individus de ce bastion. Elles ont toutefois été prises en défaut à au moins une reprise, ce qui a amené le Grand Inquisiteur à exiger leur amélioration.

Zone : Bloc de celulles

Emplacement : Sur l’une des cellules, au premier étage (voir screenshot).

2. Section submergée

Description : L’analyse de ces tuyaux indique que la pression a augmenté suite à l’ouverture d’un sas, provocant leur destruction. Une faille qui ne peut s’expliquer que par l’endommagement du système de boucliers, incapable alors de protéger la forteresse de la pression hydrostatique. Les données suggèrent que la forteresse serait vulnérable aux inondations en cas d’ouverture des sas lors de la désactivation des boucliers.

Zone : Périmètre défensif

Emplacement : Dans la zone inondée, avant d’en sortir

3. Système de sécurité

Description : Les systèmes de sécurités de la forteresse forment un réseau complexe contrôlant les ponts, les ailes, les portes et les portails. Grâce à son organisation précise et intransigeante, l’Empire contrôle tous les recoins de l’installation et peut réagir immédiatement à la moindre faille. Si nécessaire, la forteresse peut même être inondée totalement ou en partie pour empêcher des prisonniers de s’échapper.

Zone : Sanctuaire des Inquisiteurs

Emplacement : Lorsque vous passez le pont que vous devez déclencher. Après la première partie, sur les ordinateurs à droite.

4. Salles de contrôles

Description : La forteresse est conçue en ailes segmentées pour une sécurité et une stabilité maximales dans les conditions aquatiques les plus extrêmes. Un système complexe permet en effet d’inonder totalement une aile donnée en cas de tentative d’évasion par un détenu important. Quant au revêtement renforcé, il peut supporter une brèche externe ou tout changement de pression à n’importe quelle profondeur.

Zone : Périmètre défensif

Emplacement : Dans la salle où vous serez bloqué.

