Forspoken veut atteindre une qualité visuelle inégalée pour un jeu en open-world

On s’attendait à ce qu’il soit présent lors du dernier Square Enix Presents, mais Forspoken nous a fait faux bon. Le titre de Luminous Productions fait tout de même parler de lui ces derniers temps, notamment via une vidéo en partenariat avec AMD, où le studio vante les mérites de la marque et comment le jeu compte marquer les esprits.

Le plus beau jeu open-world ?

On remarquera tout d’abord que cette vidéo nous permet d’admirer quelques séquences de gameplay pour le titre, qui se passent dans les mêmes décors vu dans le précédent trailer.

Takeshi Aramaki, qui est à la tête du studio, déclare vouloir créer une expérience encore jamais vue pour le jeu, notamment grâce aux technologies AMD : « Avec Forspoken, nous visons à mettre en place la plus haute qualité visuelle jamais vue dans un jeu open-world. »

Un bien joli objectif, que l’on attendra de voir de nos propres yeux avant de le confirmer. Espérons aussi que le monde de Forspoken soit un peu plus rempli que ce que l’on voit pour le moment, mais on sait encore bien peu de choses sur le jeu. Peut-être que le titre sera présent dans un futur State of Play ?

Forspoken est attendu pour 2022 sur PlayStation 5 et plus tard sur PC.