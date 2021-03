Forspoken montre son trailer en version longue avec quelques secondes en plus

Présent lors du Square Enix Presents, Project Athia avait profité de l’événement pour annoncer son véritable titre, qui n’est autre que Forspoken. Quelques jours après la présentation, Square Enix diffuse le même trailer mais cette fois-ci en version longue, l’occasion d’admirer quelques secondes de gameplay en plus.

Un peu de gameplay en plus

Il faudra se contenter de ces secondes supplémentaire pour apercevoir un peu plus de gameplay narré par Ella Balinska, qui incarne l’héroïne dans le jeu, nommée Frey Holland. On peut donc y voir un combat contre un ours ainsi que quelques pouvoirs en plus pour la protagoniste.

C’est peu, mais l’éditeur nous donne rendez-vous cet année pour en apprendre bien plus sur le titre, avec un vrai reveal encore plus complet à venir. Peut être lors dur Square Enix Presents de cet été ?

Forspoken est attendu pour 2022 sur PC et PlayStation 5.