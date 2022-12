Accueil » Actualités » Forspoken : La démo est disponible dès maintenant sur PlayStation 5, avec une grosse vidéo de gameplay en plus

Si le show des Game Awards aura tout de même réussi à conserver quelques grosses surprises, beaucoup de fuites nous avaient révélé à l’avance le contenu de la soirée. Parmi les annonces qui avaient été éventées avant la cérémonie, on retrouve Forspoken, qui en plus de nous avoir donné rendez-vous aujourd’hui pour présenter un peu de gameplay, nous annonce la mise en ligne d’une démo pour essayer le jeu avant sa sortie en janvier.

Une démo et beaucoup de gameplay à découvrir

Des démos, on en retrouve de moins en moins, donc on appréciera l’initiative de Square Enix, surtout pour un jeu en monde ouvert tel que Forspoken. Vous pouvez dès maintenant vous rendre sur le PlayStation Store de la PS5 afin de télécharger gratuitement cette démo qui va vous permettre de découvrir le monde d’Athia pendant quelques minutes.

Et si cela ne suffit pas à vous rassasier, vous pouvez aussi admirer les 11 minutes de gameplay qui nous sont proposées aujourd’hui. L’éditeur pense aux personnes qui ne possèdent pas la PS5 (et qui voudraient se procurer le jeu sur PC) pour leur faire découvrir le jeu, même si celui-ci s’est déjà dévoilé sous tous les angles possibles et imaginables.

Cette vidéo se concentre surtout sur un combat boss contre Tanta Sila, tandis que la fin de la présentation mêle le monde d’Athia à celui de notre héroïne.

Pour rappel, Forspoken sortira le 24 janvier 2023 sur PC et PlayStation 5.