Sa maison purifiée, et le couteau de Taro récupéré, Rusu vous donne rendez-vous à la Forêt oubliée en quête de nouvelles reliques. Fouillez la maison de Rusu et les alentours afin de trouver diverses ressources dans Kena: Bridge of Spirits.

Explorez les alentours (facultatif)

Vous pouvez même revenir un peu en arrière dans le but de récupérer d’autres petits trésors. En effet, la dernière zone de combat a laissé place à un petit parcours de corruption, d’escalade, et de fleurs d’accroche. Cristaux, sanctuaire de fleurs et nouveau chapeau de Rot font partie des trouvailles.

Si vous le souhaitez et avant de faire progresser le scénario, profitez de ce temps mort pour étendre votre exploration à la globalité de la map en repassant dans d’autres zones où l’arc peut s’avérer utile. Vous vous garantissez ainsi le plein de ressources et de collectibles.

Rejoignez la forêt

Une fois que vous avez fait les détours souhaités, téléportez-vous directement à l’Arbre de Taro. À partir de la dalle représentant les souvenirs de Taro, dirigez-vous au sud-est jusqu’à une porte en pierre scellée. Levez les yeux et tirez une flèche sur le cristal bleu le plus à gauche, incrusté dans un tronc couché, puis faites de même pour les autres qui s’illuminent tour à tour. La porte s’ouvre, vous pouvez continuer.

Rusu vous attend, comme prévu, et vous indique les emplacements des temples corrompus par l’esprit de Taro, ce qui marque la fin de cette courte quête principale.

Kena: Bridge of Spirits est disponible sur PC, PS4 et PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.