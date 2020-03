Ubisoft vient tout juste d’annoncer un nouvel événement concernant For Honor : Blades of Persia. Inspiré de la licence bien-aimée d’un bon nombre de joueurs, Prince of Persia, cet événement temporaire débute dès aujourd’hui et se terminera le 2 avril.

Faites place aux sables du temps

Sorti depuis février 2017, Ubisoft ne laisse pas tomber For Honor et vient de débuter sa quatrième année de contenu post-lancement : «L’Année du Jugement». Après une 3ème année riche en contenu, c’est cette fois Prince of Persia qui se fait une place et qui rajoute un mode de jeu à durée limitée, une nouvelle quête dans le mode Arcade ainsi que de nouveaux objets inspirés de Prince of Persia que les joueurs pourront collectionner.

En plus de ce mode, cet événement temporaire apporte :

26 nouvelles armes peuvent être récupérées sur le champ de bataille.

2 tenues illustres, Ratash et Sandwraith au prix conseillé de 20 000 unités d’Acier.

Ajout du Prince dans la boutique au prix de 10 000 unités d’Acier.

Au fur et à mesure du temps qui passe, le Prince se transformera peu à peu en Prince Noir, ce qui marquera l’arrivée d’un autre mode de jeu, dont les mécaniques seront révélées le jour de la sortie soit le 19 mars.

Pour rappel, For Honor est disponible sur PC, Playstation 4 et Xbox One.