For Honor s’offre une mise à niveau gratuite sur PS5 et Xbox Series X | S

Alors que la saison 2 de l’An 4 « Tyrannie » a laissé place à la Résistance le mois dernier, For Honor prépare son avenir avec l’annonce d’une mise à niveau gratuite sur les futures plateformes de Sony et de Microsoft.

4K, 60 fps et cross-save

Comme l’indique le site officiel du jeu, en plus de permettre la récupération totale de sa progression, de ses achats et de son inventaire sur les consoles next-gen, la mise à jour prendra en charge la résolution 4K sur PS5 et Xbox Series X dès le lancement. Les possesseurs de la Xbox Series S devront se contenter du 1080p. D’autres améliorations graphiques liées aux textures, aux ombres et aux reflets dans l’eau seront également intégrées.

Notez aussi qu’il faudra patienter jusqu’au déploiement de la saison 4 de l’An 4 programmée début décembre pour profiter du titre en 60 fps.

Disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One depuis 2017, For Honor sortira le 10 novembre sur Xbox Series X | S et le 19 novembre sur PlayStation 5.