For Honor tease sa saison 2 de l’An 4 « Tyrannie » en vidéo

Après avoir proposé un événement temporaire dédié à la licence Prince of Persia en mars, For Honor a diffusé un teaser vidéo annonçant l’arrivée imminente de sa saison 2 de l’An 4 qui avait été repoussée en avril dernier en raison de la pandémie de coronavirus. Intitulée « Tyrannie », elle débutera dès demain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Une saison en deux actes

Divisée en deux parties, cette saison proposera dans un premier temps un Battle Pass, le rééquilibrage des différents Héros du jeu, des défis appelés « Metal Trials » et une refonte de la carte « Centurion. » Planifié au 6 août prochain, le second et dernier acte ajoutera un nouveau personnage jouable et intégrera des améliorations afin de rendre les combats plus dynamiques.

For Honor est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.