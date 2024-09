Football Manager 25 est annoncé sur PC et consoles avec une première sortie prévue pour le 26 novembre prochain

Football Manager 25 passe sous moteur Unity

Alors que les licences annuelles que l’on connait bien n’opèrent que peu de changement (n’est pas EA Sport FC 25), l’annonce de Football Manager 25 promet de faire bouger les choses. Tout d’abord, le grand saut de FM25 repose sur le passage au moteur Unity, apportant ainsi le plus important bond visuel et technique de la série. L’interface utilisateur a été entièrement repensée pour offrir une navigation plus fluide et élégante, tout en préservant la minutie qui a fait le succès de la franchise selon le studio. De plus, les graphismes et les animations des joueurs sont désormais basées sur des matchs réels, rendent les Jours de match encore plus immersifs.

L’autre grande nouveauté de FM25 est l’introduction du football féminin, qui s’intègre dans un écosystème unifié avec le football masculin. Cette évolution permet aux joueurs d’explorer un nouveau pan du sport tout en bénéficiant du partenariat exclusif entre Sports Interactive et la Premier League. Miles Jacobson, directeur du studio Sports Interactive, a partagé son enthousiasme :

FM25 n’est que le début d’une nouvelle ère pour nous, marquant le passage à Unity et l’ajout du football féminin, deux projets de longue haleine. Nous sommes impatients de partager ces nouveautés avec nos fans et d’en dévoiler plus dans les semaines à venir.

Quand sort Football Manager 25 ?

La sortie de FM25 est prévue pour le 26 novembre sur PC/Mac, ainsi que sur Xbox et PlayStation 5 avec Football Manager 25 Console. Le jeu sera également disponible via le Xbox Game Pass. Les joueurs Nintendo Switch pourront profiter de Football Manager 25 Touch, dont la sortie est programmée pour le 3 décembre. Une version mobile, Football Manager 25 Mobile, sera proposée exclusivement sur Netflix, également à partir du 26 novembre. Cette édition inclura des ligues féminines et la licence de la Premier League, tout en permettant aux joueurs de transférer leurs sauvegardes de FM24 Mobile.

Le studio a également publié une feuille de route détaillant les nouveautés de cette édition. Plus d’informations concernant les ligues et les licences seront révélées sur les réseaux sociaux.