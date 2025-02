Football Manager 25 est annulé à la dernière minute, SEGA et Sports Interactive passent directement au prochain épisode

C’est un vrai séisme qui vient de se produire chez SEGA et pour tous les amoureux de la série Football Manager. Et ils sont nombreux. Le jeu de management ne fait peut-être pas autant parler qu’un EA Sports FC, mais son public reste conséquent. C’est pourquoi SEGA avait décidé d’accorder un peu plus de temps à Sports Interactive pour faire en sorte que Football Manager 25 soit lancé dans de bonnes conditions et puisse répondre aux attentes de cette forte communauté. Seulement voilà, les problèmes rencontrés par le studio sont apparemment si immenses que l’éditeur a préféré tout balancer à la poubelle, un mois avant la sortie du jeu.