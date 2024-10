Football Manager 25 loupera la fin d’année, le coup d’envoi est reporté à mars 2025

Une équipe sous pression

Ce report n’est en réalité pas très étonnant. Il y a de cela un mois, Miles Jacobson, directeur du studio, nous indiquait que le calendrier était très serré autour du développement de ce nouvel épisode, qui introduit un nouveau moteur. Avec un planning aussi tendu, l’équipe n’est pas parvenue à réaliser ce qu’elle avait en tête et se voit dans l’obligation de repousser son jeu. Ainsi, Football Manager 25 ne verra pas le jour cette année, mais en mars 2025, sans préciser les dates pour chaque plateforme.

Une décision expliquée dans un nouveau communiqué :

« De nombreux aspects ont progressé plus lentement que ce que nous espérions, malgré le fait que tous les membres de l’équipe ont travaillé à un rythme effréné pour essayer de terminer dans les délais. Les calendriers étaient déjà très serrés et, comme cela a été justement signalé par nombre de vos commentaires récents, nous étions tout simplement en train de trop nous précipiter au risque de compromettre nos standards de qualité habituels. Ceci a fait peser énormément de pression sur tous nos collaborateurs travaillant au studio, lesquels sont tous incroyablement passionnés et dévoués à livrer le meilleur jeu possible. »

Jacobson indique que les fans déçus par ce report pourront tenter de se faire rembourser s’ils le souhaitent. Il faudra maintenant attendre le mois de janvier 2025 avant d’avoir droit à une présentation de gameplay pour cet épisode.

Football Manager 25 est prévu sur PC, Mac, PS5 et Xbox Series, en plus d’une version mobile sur Android et iOS.