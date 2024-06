Flintlock: The Siege of Dawn sortira le 18 juillet, premier avis sur cet Action RPG fantastique et prometteur

Flintlock a enfin une date de sortie

Pourtant espéré pour 2022 puis repoussé à 2023, Flintlock: The Siege of Dawn aura pris son temps pour mieux peaufiner son expérience. Le titre a d’ailleurs profité de la récente conférence Xbox pour confirmer une date de sortie fixée au 18 juillet sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One. Surprise, le titre sera également directement intégré au Game Pass.

Mais ce n’est pas tout puisque le jeu d’action aventure a aussi annoncé une démo pour le Steam Next Fest qui sera lancée plus tard ce lundi, idéal pour que les fans du genre puissent enfin avoir un avant-goût de ce que A44 Games et Kepler Interactive nous réservent. Bien sûr, nous nous sommes lancés un peu en avance dans cette démo afin de pouvoir vous faire un retour aussi complet que possible sur ce qui nous attend dans ce nouvel univers fantastique, où moult dangers sont réservés aux joueurs.

Graphiquement saisissant au cœur d’une histoire épique

Dès les premières minutes, Flintlock: The Siege of Dawn impressionne par ses graphismes. Les décors sont magnifiquement détaillés, avec des paysages qui mélangent des éléments de fantasy et de steampunk. Chaque environnement que le joueur traverse est riche en textures et en détails visuels, des vastes plaines verdoyantes aux forêts mystérieuses et sombres, en passant par des cités abandonnées et des temples anciens. Ces décors ne sont pas seulement des toiles de fond statiques, mais des espaces vivants qui réagissent aux actions du joueur et aux événements de l’histoire.

Le travail sur les effets de lumière mérite également d’être souligné. Que ce soit la lueur douce du soleil couchant filtrant à travers les arbres ou les éclats de lumière des sorts et des explosions, chaque source de lumière ajoute une dimension supplémentaire à l’immersion visuelle. Les développeurs de A44 Games ont clairement mis l’accent sur la création d’un monde visuellement cohérent et captivant, où chaque détail semble avoir été soigneusement pensé.

Cependant, tout n’est pas parfait. La démo révèle quelques imperfections qui méritent d’être corrigées avant la sortie officielle. Certaines animations de personnages, par exemple, peuvent paraître rigides et manquer de fluidité, ce qui peut parfois rompre l’immersion. Ce problème est particulièrement notable lors des cinématiques ou des interactions plus rapprochées avec les PNJ (personnages non joueurs). De plus, il arrive que des baisses de résolution surviennent dans les scènes les plus complexes, ce qui peut être dérangeant pour les joueurs attentifs aux détails visuels.

Les effets de lumière, bien que généralement bien réalisés, peuvent parfois sembler artificiels. Par exemple, dans certaines zones sombres, les sources de lumière semblent trop vives ou mal orientées, créant des ombres et des reflets qui ne correspondent pas toujours à l’environnement naturel. Ce type de détail, bien que, peut nuire à l’expérience immersive que le jeu cherche à offrir.

L’histoire de Flintlock: The Siege of Dawn, quant à elle, nous plonge dans un monde où les dieux ont ouvert les portes de l’au-delà, permettant aux morts de revenir à la vie. Le protagoniste, Nor Vanek, accompagné de son mystérieux compagnon Enki, se lance dans une quête pour affronter les armées des morts-vivants et les dieux eux-mêmes. Cette trame narrative offre une base épique et engageante, promettant des rebondissements et des révélations tout au long de l’aventure.

La narration est bien construite, avec des dialogues captivants et des cinématiques bien intégrées qui enrichissent l’expérience de jeu. Les scénaristes ont su créer un équilibre entre moments d’action intense et phases d’exploration plus calmes, permettant aux joueurs de s’immerger pleinement dans l’univers du jeu. Les quêtes secondaires et les missions annexes ajoutent également de la profondeur à l’histoire, offrant des perspectives supplémentaires sur le monde et ses habitants.

Toutefois, certains passages peuvent paraître trop linéaires. Les joueurs pourraient espérer davantage de choix narratifs influençant le cours de l’histoire, ce qui ajouterait une couche supplémentaire de rejouabilité et d’engagement personnel. Un développement plus approfondi des personnages secondaires serait également bénéfique pour renforcer l’engagement émotionnel. Actuellement, ces personnages manquent parfois de profondeur et de complexité, ce qui peut les rendre moins mémorables.

Les interactions entre Nor Vanek et Enki sont un point fort de l’histoire. Leur relation évolue au fil de l’aventure, avec des dialogues qui révèlent progressivement leur passé et leurs motivations. Enki, en particulier, intrigue par son statut de mystérieux être surnaturel et par les pouvoirs qu’il apporte au duo. Cette dynamique entre les deux protagonistes constitue un pilier central de l’intrigue, offrant des moments de tension, de camaraderie et de découverte.

Une démo fluide, malgré quelques optimisations à prévoir

Sur le plan de la fluidité, le titre offre une expérience mitigée. Les combats, mélangeant corps-à-corps et attaques à distance, sont dynamiques et bien rythmés. Les mécaniques de jeu sont intuitives et permettent une prise en main rapide, bien que certains combos puissent sembler répétitifs à la longue. Malheureusement, la démo souffre de quelques problèmes de performance. On observe des ralentissements notables dans les scènes chargées en ennemis ou lors des transitions entre certaines zones. Ces problèmes techniques, bien qu’espérés être corrigés d’ici la sortie officielle, nuisent à l’expérience globale du joueur.

La bande-son de Flintlock: The Siege of Dawn est sans aucun doute l’un de ses points forts. Les compositions musicales, oscillant entre mélodies épiques et ambiances plus sombres, accompagnent parfaitement l’action et l’exploration. Les effets sonores, qu’il s’agisse du bruit des armes ou des bruits ambiants, sont également bien réalisés et ajoutent à l’immersion. L’ambiance sonore contribue grandement à l’atmosphère du jeu. Cependant, quelques ajustements pourraient être nécessaires. Certains effets sonores sont parfois trop répétitifs, et l’équilibrage audio pourrait être amélioré pour éviter que les dialogues soient noyés dans les bruits de fond.

Enfin, les personnages, en particulier Nor Vanek et Enki, sont bien conçus et possèdent des designs distinctifs qui reflètent leur personnalité et leur rôle dans l’histoire. Le développement de ces personnages principaux est prometteur, mais comme mentionné plus tôt, un travail supplémentaire sur les personnages secondaires serait appréciable. Le bestiaire du jeu est varié et propose une gamme d’ennemis intéressants, des morts-vivants aux créatures mythiques. Chaque type d’ennemi présente des défis uniques, ce qui encourage les joueurs à adapter leurs stratégies de combat. Néanmoins, certains ennemis pourraient bénéficier de comportements IA plus sophistiqués pour augmenter le défi et l’intérêt des combats.

Ainsi, Flintlock: The Siege of Dawn présente un univers riche et captivant, soutenu par des graphismes impressionnants et une bande-son immersive. Toutefois, pour que le jeu atteigne pleinement son potentiel, les développeurs devront adresser les problèmes de fluidité, affiner certaines animations et améliorer l’équilibrage audio. Malgré ces quelques réserves, la démo de Flintlock: The Siege of Dawn laisse entrevoir un titre prometteur qui saura séduire les amateurs d’aventures fantastiques et de combats épiques. Il ne reste plus qu’à espérer que les ajustements nécessaires seront apportés d’ici la sortie officielle, fixée au 18 juillet, pour offrir aux joueurs une expérience à la hauteur de ses ambitions.