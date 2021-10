PlayStation Plus : Une partie des jeux de novembre en fuite

Les jeux du mois de novembre pour le PlayStation Plus devraient normalement être officialisés durant la journée, mais une nouvelle fois, le site Dealabs et billbil-kun ont la primeur de l’information en révélant une partie des jeux offerts durant ce mois.

Quels jeux offerts en novembre ?

Ce mois de novembre sera quelque peu spécial, puisque pour fêter les 5 ans du casque PlayStation VR, trois jeux PS VR seront désormais offert en plus des jeux traditionnels.

Le site indique alors quatre des six jeux qui devraient être proposés dans l’abonnement pour ce mois de novembre, à savoir :

First Class Trouble arriverait donc directement dans le service pour sa sortie sur les consoles PlayStation. Evidemment, on prendra encore une fois le tout avec des pincettes, mais rappelons que le site a toujours vu juste concernant les jeux du PlayStation Plus au cours de ces derniers mois.