Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue viendra à bout des flammes le 14 décembre

Firegirl avait enflammé la présentation Guerilla Collective en juin dernier, avec un premier trailer qui laissait entrevoir une aventure pas comme les autres, où l’on incarne une pompière en lutte avec les flammes avec une structure de hack’n slash. Le jeu ajoute d’ailleurs cette mention à son titre et se fait appeler Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue, tandis qu’il dévoile sa date de sortie.

Une démo accessible pendant une semaine

On a donc droit à un tout nouveau teaser qui nous mettre notre héroïne combattre le feu et tous ses dangers, tandis que Dejima Games nous apprend que le titre sortira le 14 décembre prochain sur PC (via Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.

Par ailleurs, si le titre vous intrigue déjà, vous allez pouvoir essayer la démo de Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue via le festival Steam Next Fest avec une démo qui sera disponible dans la journée, et accessible jusqu’au 7 octobre prochain.