Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue présente du gameplay, découvrez le replay en vidéo

Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue est venu mettre le feu (ou l’éteindre) à l’AG French Direct pour cette édition de novembre, et à cette occasion, nous avons pu nous entretenir avec Julien Ribassin, fondateur du studio Dejima. Le développeur était également présent lors des lives post-show de la première journée de l’événement, en compagnie d’ExServ, afin de répondre à des questions et surtout nous présenter un peu plus de gameplay du jeu.

Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue sortira le 14 décembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.