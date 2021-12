Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue prend du retard sur consoles

Durant notre dernier AG French Direct, Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue était présent afin de dévoiler une vidéo inédite comprenant un combat de boss spectaculaire. Le titre de Dejima Games a su marquer les esprits durant l’événement, et s’il compte bien nous montrer tout ce qu’il a à offrir sur PC d’ici le 14 décembre, il prendra un peu de retard sur consoles.

Il n’y a pas le feu pour les versions consoles

Pour les joueurs et joueuses PC, pas de panique, Firegirl: Hack ‘n Splash sortira bien à la date prévue, soit le 14 décembre prochain. En revanche, pour les autres versions, il faudra se montrer patient. Les versions PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch sont en revanche décalées à 2022, sans plus de précisions pour le moment.

Julien Ribassin, fondateur de Dejima Games que nous avions pu récemment interviewer, explique alors que ce retard permettra de peaufiner ces versions pour qu’elles soient conformes au niveau de qualité attendu. Histoire de se faire pardonner, une nouvelle vidéo de gameplay commentée à été diffusée, afin de nous montrer ce qui nous attend en jeu.