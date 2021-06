Firegirl s’annonce sur PC et consoles avec un trailer très chaud

La conférence Guerilla Collective nous a présenté Firegirl, un jeu de plateforme où l’on incarne une jeune femme pompier avec un joli rendu en pixel-art.

Au feu les pompiers

Développé par le studio Dejima, Firegirl est un titre qui vous place dans la peau d’une jeune sauveteuse au début de sa carrière. Elle endossera bien entendu les missions des combattants du feu avec du sauvetage de civil et de la maitrise d’incendies. Ces derniers sont d’ailleurs récurrents dans la ville, l’une des tâches de l’héroïne sera donc de découvrir ce qui se cache derrière ces mystérieuses flammes.

Firegirl se joue comme un jeu de plateforme/action où vous allez devoir sauver des personnes en détresse en très peu de temps. Pour cela, vous serez armé d’une hache pour déblayer les obstacles et d’une lance à incendie pour éteindre et flamme et vous propulser lors de sauts. Le soft aura également un petit côté gestion avec une caserne à développer en recrutant de nouveaux membres et en achetant de nouveaux équipements. Notons également qu’il profite de jolis graphismes en pixel-art.

Firegirl sortira cet automne sur PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.