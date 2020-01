Fire Emblem Three Houses montre son prochain DLC, Ombres embrasées

Nintendo a fait des heureux aujourd’hui chez les fans de Fire Emblem Three Houses. En plus de l’arrivée de Byleth dans Super Smash Bros Ultimate, le nouveau DLC prévu dans le Season Pass du jeu a eu droit à une vidéo et à un titre, Ombres embrasées.

Les loups sortent de leur tanière

Dans cette vidéo, on peut donc voir que Byleth et ses élèves se rendront dans les profondeurs de Garreg Mach, afin d’y découvrir une nouvelle maison, les Loups de cendre. Ces élèves un peu spéciaux vivent reclus, mais ils n’ont rien à envier aux autres étudiants lorsque le combat commence. On pourra donc rencontrer :

Balthus

Yuri

Hapi

Constance

Il sera donc possible de suivre leur histoire mais aussi de les recruter avec cette nouvelle aventure, qui arrivera le 13 février prochain au sein du Season Pass.