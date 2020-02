Test Fire Emblem Three Houses – Que vaut le DLC Ombres Embrasées ?

Presque 6 mois après sa sortie officielle et un pass d’extension donnant droit à un tas de bonus en jeu (comme des costumes ou des quêtes supplémentaires), Fire Emblem Three Houses se voit enfin doté d’un ultime contenu bien plus conséquent appelé « Ombres Embrasées ». Pour un prix conseillé de 25€ environ, est-ce que ce DLC vaut vraiment son pesant de cacahuètes ?

Avant de poursuivre la lecture, nous vous conseillons notre test du titre original.

Quatre nouvelles conquêtes

Pour un jeu comme Fire Emblem Three Houses l’un des intérêts majeurs réside dans la masse de personnages avec lesquels nous pouvons tisser des liens. Avec ce DLC, ce sont quatre nouvelles têtes qui viennent rejoindre nos rangs. Toutefois, il vous faudra d’abord progresser dans le scénario spécialement conçu pour ce nouveau contenu et accessible dans le menu principal. Avec une bonne durée de dix heures environ, nous avons l’occasion de découvrir les Abyss, une zone située dans les souterrains de l’académie militaire.

D’abord surpris de découvrir ce lieu et le contexte (où étaient-ils donc durant les événements du scénario principal ?), on passe vite outre pour découvrir nos nouveaux compagnons : Yuri, Balthus, Constance, et Hapi. Chacun correspond à un archétype bien connu de la japanimation (comme l’aristocrate européenne très hautaine avec un rire antipathique), ce qui a le mérite d’étoffer le casting en matière de relations mais aussi de gameplay.

Ils introduisent donc quatre nouvelles classes apportant de nouvelles perspectives en matière de stratégie. Mis à part la Valkyrie qui ne reste qu’un mage avec de la mobilité dans les grandes lignes, les autres se distinguent admirablement par des spécificités intelligentes. Le Baladin est sans aucun doute à mettre en haut du panier avec sa capacité lui permettant d’échanger de place avec un allié (bien plus équilibré que la téléportation), sa mobilité et sa double casquette épéiste/mage.

Le temps d’un retour aux sources

Le Moine Guerrier et son énorme liste de capacités, ainsi que le Chevalier Pégase Noir et sa magie infligeant différents malus ne sont pas non plus en reste. Par ailleurs ce scénario inédit nous permet de bien se familiariser avec ces nouvelles classes à travers différentes batailles très bien construites. Il s’agit surement du point le plus surprenant de ce DLC, ces batailles offrent en effet des situations assez originales qui mettront vos talents de tacticiens à l’épreuve.

Nous avons même droit à un passage corsé où l’on nous force à jouer à l’ancienne, du temps où la série était impitoyable. Les développeurs ont su pallier ici les déséquilibres liés à la difficulté grâce à une histoire plus courte et donc une série de joutes qui l’est tout autant. Cerise sur le gâteau, cela nous permet aussi de jouer avec les chefs des trois maisons dans une même équipe. Pas de jaloux, chacun amène un membre de sa maison ce qui donne une équipe très polyvalente histoire de bien tester les synergies avec les nouvelles classes.

Dans les Abyss

L’autre belle surprise de ce DLC est qu’il s’intègre parfaitement au jeu original qui peut (doit) se jouer au moins trois fois en testant chaque maison. Après avoir progressé un certain point dans ce nouveau scénario il sera possible de recruter les quatre nouveaux dans votre aventure et même de visiter l’Abyss qui donne accès à quelques nouveaux avantages comme la décharge qui nous permet de récolter périodiquement un tas d’objets.

Si vous n’avez pas déjà testé les trois maisons, ce DLC est l’occasion parfaite de recommencer une nouvelle partie avec du sang frais et de nouvelles activités. Encore une fois, cette intégration est parfaitement rodée et met à jour le lore du jeu en l’enrichissant. Jusqu’à présent, nous avons évité de parler des enjeux scénaristiques de ce nouveau contenu. Sans gâcher la surprise, on peut dire que « Ombres Embrasées » a le mérite de faire quelques révélations intéressantes sans pour autant peser sur les événements du jeu (le DLC se déroulant avant ellipse).

Conclusion

En plus de proposer une progression palpitante pour les joueurs de tactical RPG avec des batailles très intenses aux déroulements variés, ce DLC de Fire Emblem Three Houses redonne de la vitalité au jeu de base en intégrant les personnages, les nouvelles classes et le nouveau lieu explorable. De quoi donner un vent de fraîcheur en lançant une nouvelle partie avec une maison que l’on n’a pas encore choisi. Les rares défauts que l’on peut souligner sont les mêmes que ceux que l’on impute au jeu de base, notamment les graphismes et l’aspect technique.