Final Fantasy XVI : Notre avis sur le premier DLC du jeu, Echoes of the Fallen

Conditions de test : Nous avons terminé le DLC en environ 3 heures, avec un Clive niveau 49 dans une partie où l’histoire principale était déjà terminée. Il est important de noter que ce DLC spoile certains twists du jeu, il est donc conseillé d’arrêter votre lecture ici si vous n’avez pas terminé Final Fantasy XVI.

Des miettes de lore parsemées dans un beau donjon

Il y a quinze ans, le contenu de Echoes of the Fallen n’aurait été qu’un simple contenu endgame, un donjon bonus secret à débloquer pour faire face aux plus grands défis du jeu. Aujourd’hui, il est vendu en tant que DLC payant et si personne n’est là pour faire spécifiquement le procès de cette pratique, certains fans des aventures de Clive auraient pu s’attendre à quelque chose de plus travaillé.

Car ce premier DLC apparaît surtout comme une mise en bouche du second, qui promet d’être bien plus dense. Quand The Rising Tide nous promet d’élucider le mystère Leviathan, Echoes of the Fallen nous présente une quête annexe qui a pour but de nous faire comprendre pourquoi l’ancienne civilisation qui régnait sur Valisthea s’est faite anéantir, dans la droite lignée du mythe d’Icare. Comprenez par-là que vous n’en apprendrez pas beaucoup sur le récit entourant Ultima et les Primordiaux, même s’il est toujours agréable d’avoir un peu de lore supplémentaire. D’un côté, on pourrait presque se réjouir de voir que scénaristiquement, ce DLC est tout à fait dispensable, même s’il s’intègre bien à l’épopée.

Pourtant, tout part mal. Le début de cette quête secondaire fait ressortir ce qu’il y a de pire dans Final Fantasy XVI, avec des dialogues statiques et une certaine lenteur dans l’enchaînement des événements, jusqu’à ce que l’on rentre dans le vif du sujet. Clive et sa troupe partent ici enquêter sur le marché noir de cristaux sombres, qui se détruisent à la première utilisation et qui ne semblent être liés à aucun Cristal-mère. Une piste qui va les mener dans un donjon qui rappelle l’imagerie de ceux visités dans le jeu principal, mais qui est en réalité mieux travaillé.

On pouvait reprocher un aspect trop monolithique aux ruines visitées dans Final Fantasy XVI, et Echoes of the Fallen semble corriger le tir. Le décor reste principalement le même, mais fourmille davantage de détails et de contrastes, que ce soit en jouant avec les effets de lumière du crépuscule ou avec les cristaux qui jonchent le sol. En revanche, n’attendez pas de folie sur le level design de ce donjon qui sert de théâtre au DLC. On reste sur une suite de couloirs et de pièces sombres, comme on pouvait s’y attendre.

La Tour des combats

Mais on comprend bien vite que l’intérêt d’Echoes of the Fallen n’est pas de nous raconter une grande histoire ou de nous surprendre, mais bien de nous proposer le défi le plus difficile du jeu. Tout est porté sur les combats dans ce DLC, qui nous place face à une série de sous-boss parfois assez énervés, qui demandent de bons réflexes et une maîtrise du gameplay. Pas évident si vous n’avez pas joué au titre depuis sa sortie. C’est en tout cas bien là que cette nouvelle aventure brille le plus puisque même les affrontements standards deviennent tendus et demandent une certaine implication, qui va au-delà du simple button mashing.

Tout ça se termine en apothéose avec ce qui est tout simplement l’un des meilleurs combats de boss de tout Final Fantasy XVI. Et le niveau était haut, puisque c’est l’une des qualités principales de cet épisode. À vrai dire, c’est surtout le plus technique. Quand les combats de Primordiaux mettent l’accent sur le grand spectacle et sur les QTE, le boss de fin d’Echoes of the Fallen est un pur boss à l’ancienne qui vient puiser dans l’expérience des équipes qui ont travaillé sur Final Fantasy XIV. Construit en plusieurs phases, cet affrontement demande de la précision et un peu d’abnégation, quand bien même le challenge n’est pas non plus insurmontable. Ce boss est en tout cas l’un des ennemis possédant le plus de patterns dans le jeu, de quoi offrir une joute assez mémorable.

Qui est d’ailleurs bien aidée par l’une des nouvelles compositions de ce DLC, qui sortent un peu du lot avec des sonorités plus électroniques, qui collent assez bien au thème de cette nouvelle quête (qui met en avant l’aspect scientifique et technologique des anciens). Les autres pistes musicales sont aussi réussies même si l’on aurait pas dit non à davantage de nouveaux thèmes.

Et… c’est à peu près tout. Echoes of the Fallen se termine assez rapidement et n’offre pas vraiment d’autres à-côtés, ce qui aurait été étonnant. Vous pourrez tout à fait vous amuser avec les nouveaux accessoires proposés durant l’aventure, ou encore changer l’apparence de l’épée de Clive pour celle de Cloud de Final Fantasy VII, mais une fois le donjon terminé, il ne vous restera plus qu’à patienter jusqu’au prochain DLC.

En l’état, Echoes of the Fallen propose une aventure aussi sympathique qu’anecdotique. Elle s’adressera avant tout à celles et eux qui veulent faire face à un défi supplémentaire et qui adorent le système de combat du jeu de base, même si celui-ci n’a droit à aucune nouveauté (en dehors des accessoires bonus). Une mise en jambes que l’on vous conseillerait plutôt de découvrir lors de la sortie de la deuxième extension, afin de savoir si tout ce nouveau contenu mérite d’être acheté ou non via le Season Pass.