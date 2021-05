Final Fantasy VII: The First Soldier aura droit à sa bêta fermée du 1er au 7 juin, mais pas en Europe

Comme cela était prévu, Final Fantasy VII: The First Soldier s’est présenté aujourd’hui à l’occasion d’un stream qui lui était dédié, même si ce dernier nous a permis de découvrir un trailer pour Final Fantasy VII Remake Intergrade et des bribes d’informations sur la deuxième partie du remake. Le jeu mobile sera bientôt jouable en bêta fermée, mais pas partout.

Beaucoup de gameplay à découvrir

On apprend en effet Final Fantasy VII: The First Soldier va entrer dans sa phase de bêta fermée pendant une semaine, du 1er au 7 juin prochain.

La mauvaise nouvelle là dedans, c’est que cela concerne uniquement les Etats-Unis et le Canada, ainsi que le Japon (du 1er au 8 juin pour les joueurs japonais). Cette phase de bêta sera accessible sur Google Play uniquement, et il est déjà possible de se préinscrire sur le site officiel du jeu.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur le jeu, vous pouvez néanmoins admirer plusieurs séquences de gameplay grâce au replay du stream. Final Fantasy VII: The First Soldier est prévu pour cette année sur iOS et Android.